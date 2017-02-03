Елгавчанка Лелде: «Выходя из кабинета гинеколога, плакала»

На прошлой неделе для елгавчанки Лелде Казмерчук весьма неприятно закончилось посещение гинеколога в Елгавской больнице.

Молодая женщина, которую мучили сильные боли, обратилась за помощью в приемное отделение больницы, надеясь, что работающие там специалисты ей помогут, однако на этот раз, как рассказала Лелде, дававшие клятву Гиппократа медики не пожелали этого сделать, и женщина получила квалифицированную помощь только в Риге, где ее внимательно выслушали врачи больницы Страдыня. Своими переживаниями Лелде согласилась поделиться и с читателями портала

В приемном «скучно» - персонал развлекается играми

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Посвященных уже давно не удивляет плохая репутация Елгавской больницы, которую учреждение, похоже, ничуть не старается улучшить, наоборот - в Интернете все чаще можно прочесть новые жалобы о непорядочном и недостойном отношении к больным, непонятных санитарных правилах и других не добавляющих чести больнице делах. К сожалению, список жалоб пополнится и тем, что пришлось пережить Лелде.

28 января во время работы ей стало плохо - начались невыносимые боли в области матки, к которым добавились бледность и холодный пот. «Не желая идти домой или вызывать «неотложку», я выпила но-шпу. Не отношусь к числу тех, кто в случае болей сразу вызывает «скорую». Однако лучше мне не стало, поэтому коллеги предложили отправиться домой, и я в конце концов согласилась. Боли не утихли ни в тот день, ни позднее ночью», - вспоминает Лелде.

Не зная, что предпринять, Лелде проконсультировалась с сестрой, которая разбирается в медицине, и сестра посоветовала как можно быстрее отправляться в больницу. Лелде все еще надеялась, что станет лучше, решила поспать и не мучить себя. На следующий день ей надо было отправляться на работу, но на рабочем месте боль вернулась с удвоенной силой - молодая женщина едва не потеряла сознание. Коллеги не возражали, если она отправится в больницу.

«Попала туда примерно через час, в 15.00, с болями, похожими на родовые, и повышенным потоотделением. В приемном отделении ждала 15 минут, но о времени не думала, поскольку важнее всего было, чтобы кто-нибудь меня осмотрел и помог.

Но заметила, что работники приемного отделения открыто возятся с мобильными телефонами,

играют в компьютерные игры и просматривают социальные сети», - рассказывает женщина.

«Ничего не вижу, можешь идти домой!»

Лелде приняла гинеколог Инесе Авотиня, которая деловито велела женщине расположиться на кушетке, а сама тем временем возилась со своим телефоном: «Она не положила телефон и после того, когда я уже разделась. Думаю, что такие действия в рабочем кабинете не очень корректны. Тогда она обратилась ко мне, осмотрела, прощупала и сделала вывод, что все должно быть в порядке, острой проблемы нет, и потому нет причины помещать меня в стационар».

И.Авотиня указала, что сделала бы сонографию в том случае, если бы заметила острое заболевание, но так как его, по словам врача, не было, она посоветовала Лелде обратиться к семейному врачу. Молодая женщина, вспоминая случившееся, все еще в шоке: «В каком состоянии должен быть человек, чтобы гинеколог включила сонограф и проверила пациентку? Как после только осмотра и прощупывания можно заявить, что все в порядке?

Она мне не выписала никаких болеутоляющих лекарств, которые я могла бы применять до того, как попаду к семейному врачу или своему гинекологу. Просто отправила меня домой».

Рижские врачи знали, как помочь

После посещения больницы Лелде связалась со своим гинекологом, однако та в данный момент находилась за пределами Латвии и не могла ее принять. «Знаю, что, если бы она была в Латвии, никогда не отказала бы в помощи даже среди ночи. Тогда я еще раз позвонила сестре, которая посоветовала ехать в больницу Страдыня и тоже была шокирована поверхностной проверкой в Елгавской больнице», - говорит Лелде. На тот момент ей не на чем было отправиться в Ригу - пришлось ждать, пока с работы вернется муж, который и отвез ее в больницу Страдыня. «Туда я попала в 20.00, меня сразу же по-человечески выслушали, хотя объем работы не меньше, чем в Елгаве. Мне сразу измерили температуру и давление, велели сдать анализы, а также поставили систему. Пока она капала, я ждала в очереди на ультрасонографию. В больнице Страдыня мне никто не сказал: «Ничего не видим, идите домой!» После системы я получила обезболивающий укол».

В Риге Лелде провела почти пять часов, но получила и столь необходимую помощь, и узнала диагноз. Врачи незамедлительно выписали ей медикаменты (включая антибиотики, что уже свидетельствует о серьезном заболевании) и переспросили, сможет ли она добраться до дома.

Лелде от души благодарна врачам, которые ее осматривали, - Илзе Виксне и Эдуарду Бривманису.

«Эти врачи, когда я показала им выписку из Елгавской больницы, удивились, как меня оттуда могли просто отправить домой, не выписав медикаменты. В приемном отделении Елгавской больницы

в очереди передо мной ждал и маленький ребенок, который жаловался на боль. Врачи и его отпустили домой. Страшно представить, что с ним могло быть дальше».

Лелде решила обратиться с жалобой в Инспекцию здоровья. «Мне не нужна компенсация, я хочу, чтобы врачей призвали к ответственности. Однажды моя знакомая сказала, что в Елгавской больнице - как на скотобойне. Слышала, что там надо давать белый конверт, чтобы кто-то что-то наконец начал делать, однако, если со мной когда- нибудь еще что-то произойдет, я в Елгавскую больницу больше ни ногой, лучше на всех парах помчусь в Ригу», - говорит Лелде, которая сейчас выздоравливает.

Абола: «Возникло непонимание»

Мы связались с педиатром Елгавской больницы Солвейгой Аболой, которая ранее уже была информирована об этом случае. Она признала, что, скорее всего, между гинекологом и пациенткой не получилось должного контакта: «Когда мы идем к врачу, у нас получается коммуникация с ним или, наоборот, не получается, в результате чего могут возникнуть непонимание, недоразумения и другие неприятные ситуации, как и было в этом случае. Я побеседовала с доктором Авотиней, и ничего плохого о ней не могу сказать. Она мне рассказала, что на лице пациентки в момент обследования не заметила никаких эмоций, которые свидетельствовали бы о нестерпимых болях».

Говоря об отказе в сонографическом обследовании, С.Абола отметила, что и в больнице Страдыня оно было сделано как дополнительная услуга: «Я тоже ознакомилась с документами и пришла к выводу, что проблема была не столь велика, сколько сами эмоции, накрученные от ощущения боли. В документах указано, что и специалисты больницы Страдыня констатировали не конкретный и четкий диагноз, а только подозрения на определенный диагноз». С.Абола добавила, что с учетом продолжительного времени, которое требуется для проведения ультрасонографии, эта услуга в выходные дни не может быть доступной всем пациентам и используется только в неотложных ситуациях.

Специалист больницы также указала на весьма логичный ход событий в переживаниях Лелде: «Обычно сначала следует обращение к семейному врачу или врачу-специалисту, который потом отправляет пациента на дальнейшие обследования. Ни один врач сразу на месте не может сделать человека здоровым, для этого необходимы обследования, и, как видим, они последовательно проведены пациентке, когда она попала в больницу Страдыня».

Действия персонала больницы, на что обратила внимание Лелде, С.Абола прокомментировала так:

в больнице нет часов, поэтому мобильные телефоны используют, чтобы узнать точное время, которое потом записывают в документах.

Оценивая ситуацию в целом, С.Абола отметила: «Невозможно, чтобы людей, оказавшихся в тяжелой ситуации, в нашей больнице оставили без помощи. В этом случае пациентка сама была способна шевелиться и передвигаться, и ей была оказана вся необходимая помощь».