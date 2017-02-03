Исполнительный директор Риги: виноваты не чайки, а люди!

Юрис Радзевичс
 

Юрис Радзевичс. Фото: Ieva Lūka / LETA

Чайки появляются там, где есть доступные пищевые отходы. И виноваты в загрязнении городской среды не чайки, а люди. Такое мнение в эфире программы «Утро на Балткоме» на радио Baltkom высказал исполнительный директор Риги Юрис Радзевич, комментируя сбор подписей за избавление города от чаек.

«Надо гуманно относиться к животным, и запрета подкармливать кошек или птиц нет, но надо смотреть, не ведет ли это к захламлению и антисанитарии. Если после кормления остаются отходы, то это уже плохо, на это можно жаловаться в муниципальную полицию и наказывать за замусоривание территории. Это загрязнение среды, и виноваты здесь не кошки и чайки, а мы, люди», - сказал Радзевич.

Он подчеркнул, что индустриальные и бытовые шумы самих горожан вредят и мешают людям намного больше, чем крики чаек, и, тратя бюджетные деньги на борьбу с шумами, надо ставить правильные приоритеты.

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«Конечно, самоуправление волнует качество и уровень жизни рижан. Но сначала мы всегда смотрим на угрозу заболеваний и переноса эпидемий.

В случае с чайками в Риге таких проблем мы не имеем. Рядом с людьми живут и будут жить и птицы, и кошки, и собаки.

Для нас главное - контролировать, появляется ли при этом угроза здоровью и жизни людей. Это является приоритетом, а комфортабельность жизни - уже вопрос следующий», - отметил он.

Радзевич также отметил, что человек - это только часть живой природы и не во всех случаях он обязательно должен доминировать.

«Я думаю, что бабушки, подкармливающие кошек, собак или птиц, защищающие кошачьи домики, действуют из гуманных соображений. Мы сами делали и размещали такие домики по соглашению с жителями, чтобы кошки могли согреться зимой. Если с бродячими животными возникают проблемы, то надо обращаться в Департамент среды Рижской думы, но об их уничтожении речи нет, их отлавливают и стерилизуют. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили», - подытожил Радзевич.

Как сообщалось, на портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за то, чтобы самоуправление выделило финансирование ученым, которые придумают гуманный способ отпугнуть чаек. Однако орнитологи относятся к такой возможности скептически.

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