ГПСС: пожарные никогда не жили так хорошо, как сейчас

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Латвийские пожарные никогда не жили так хорошо, как сейчас. Об этом в эфире программы «Утро на Балткоме» на радио Baltkom заявил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), генерал Интарс Зитанс.

Еще по этой теме

Он подчеркнул, что за последние годы у спасателей не только увеличилась зарплата, но и выросли социальные гарантии. Также экипировка сотрудников ГПСС является одной из лучших в Европе.

«Я более 20 лет работаю в ГПСС и могу, положа руку на сердце, сказать, что пожарные никогда не жили так хорошо, как сейчас.

За последние два года пожарным подняли зарплату в среднем на 40-46%.

Реклама

Социальные гарантии достигли такого уровня, что мы теперь даже оплачиваем спасателям лечение травм, которые они получили не в рабочее время. Это необходимо для того, чтобы человек мог быстро реабилитироваться и вернуться на работу. Также улучшена экипировка наших работников - сегодня мы выдаем самые лучшие в Европе защитные кожаные сапоги, а также другое, необходимое для спасателей обмундирование для работы во время пожара.

Тем временем когда я начинал работать в службе, то носил простые резиновые сапоги. Если выйти в них на улицу в такую погоду, как сейчас, то насморк гарантирован.

К тому же, у нас отремонтировано 12 пожарных депо», - рассказал Зитанс.

Генерал также рассказал, что попасть на работу в Государственную пожарно-спасательную службу сегодня непросто, поскольку на трудоустройство в эту организацию стоит очередь.

Еще по этой теме
Пожарные о зарплатной реформе:«Придется самим поджигать, чтобы заработать»

Пожарные о зарплатной реформе:«Придется самим поджигать, чтобы заработать»

Приоритет главы ГПСС - улучшение условий труда и повышение зарплат пожарных

Приоритет главы ГПСС - улучшение условий труда и повышение зарплат пожарных

LTV7: пожарный Кучинскис добился перерасчета зарплат для своих коллег

LTV7: пожарный Кучинскис добился перерасчета зарплат для своих коллег


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR
Дом
Дом, Jūrmala, 5250 EUR

reklama.vesti.lv

Названы шесть популярных направлений для секс-туризма Hi-Tech

Названы шесть популярных направлений для секс-туризма

Что с женщиной? 47-летняя Эвелина Бледанс выглядит все эротичнее Wo&Men

Что с женщиной? 47-летняя Эвелина Бледанс выглядит все эротичнее

Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор Showbiz

Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор

Друг о побеге Михаила Задорнова из больницы Showbiz

Друг о побеге Михаила Задорнова из больницы

Facebook признал иллюминатов Hi-Tech

Facebook признал иллюминатов

Зарплаты

Трудоустройство

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
MĀJAS LAPAS REDAKTORS/-E
MĀJAS LAPAS REDAKTORS/-E
TEHNISKO DIREKTORU
TEHNISKO DIREKTORU
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 