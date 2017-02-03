У российского посольства прошла акция протеста против агрессии на Украине

Сегодня напротив посольства России в Риге общество «Латвийский украинский конгресс» провело акцию протеста против российской агрессии на Украине. В акции участвовало около 30 человек.

Протестующие пришли к посольству с плакатами «Остановите Путина, остановите войну!», «Украинская Авдеевка - сирийский Алеппо», «Руки прочь от Украины!», «Молитесь за Украину!» и др.

Также люди держали в руках флаги Украины и Латвии.

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Акцию пришла поддержать депутат Рижской думы, кандидат в мэры Риги Байба Брока (ВЛ-ТБ/ДННЛ), которая напомнила агентству ЛЕТА, что в 2014 году, когда начался конфликт на Украине, она одной из первых выразила свою твердую позицию в его отношении. Брока подчеркнула, что нельзя оставаться равнодушными и конфликт, который вновь обострился, нужно остановить. «Народу Украины важно знать, что он не один», - сказала политик нацобъединения.

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