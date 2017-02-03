У российского посольства прошла акция протеста против агрессии на Украине

Pretim Krievijas vēstniecībai norisinās biedrības "Latvijas Ukraiņu kongress" rīkotā protesta akcija pret Krievijas agresiju Ukrainā
 

Pretim Krievijas vēstniecībai norisinās biedrības "Latvijas Ukraiņu kongress" rīkotā protesta akcija pret Krievijas agresiju Ukrainā. Фото: Edijs Pālens / LETA

Сегодня напротив посольства России в Риге общество «Латвийский украинский конгресс» провело акцию протеста против российской агрессии на Украине. В акции участвовало около 30 человек.

Протестующие пришли к посольству с плакатами «Остановите Путина, остановите войну!», «Украинская Авдеевка - сирийский Алеппо», «Руки прочь от Украины!», «Молитесь за Украину!» и др.

Также люди держали в руках флаги Украины и Латвии.

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Акцию пришла поддержать депутат Рижской думы, кандидат в мэры Риги Байба Брока (ВЛ-ТБ/ДННЛ), которая напомнила агентству ЛЕТА, что в 2014 году, когда начался конфликт на Украине, она одной из первых выразила свою твердую позицию в его отношении. Брока подчеркнула, что нельзя оставаться равнодушными и конфликт, который вновь обострился, нужно остановить. «Народу Украины важно знать, что он не один», - сказала политик нацобъединения.

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