Прихоти страховщиков: хочешь КАСКО — ставь дополнительную защиту!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Производители автомобилей негласно соревнуются с теми, кто пытается машины потом угнать. И хотя угонов по статистике становится меньше, страховые компании часто прежде чем продать клиенту полис KAСKO настаивают на том, чтобы на машину установили дополнительные средства защиты, причем на кругленькую сумму, сообщает Русское вещание LTV7.

В начале нового года Диана получила письмо от страховой компании. Оказалось, продлить добровольную страховку КАСКО на её Toyota также легко, как раньше – не получится. В письме девушке предложили на почти новую машину установить дополнительное противоугонное оборудование.

Цена вопроса - от ста до четырёхсот евро.

«Мне показалось это несправедливым, потому что ты покупаешь новую машину и оказывается, что её достаточно легко угнать. Я позвонила официальному представителю Тойота в Латвии они сказали, что нет, они считают, что с их оборудованием все хорошо и что это, скажем так, прихоть самих страховых компаний», - рассказывает девушка.

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По данным полиции, в прошлом году в Латвии угнали 34 Toyota RAV4. Машина в пятёрке самых популярных у автомобильных воров.

В полиции говорят: больше угонщиков интересуют только Volkswagen (гольф и пассат), audi 80 и bmw третьей модели.

Поэтому тут считают, что дополнительные средста защиты любой машине точно не помешают:

«Позитивно, что автовладельцы ставят дополнительные сигнализации помимо заводских – оборудование воров не стоит на месте. Автоворы скорее не будут мучатся с определением типа и местонахождения какой-то дополнительной сигнализации, оставят эту машину в покое и будут искать машину без оборудования», - объясняет глава Управления криминальных расследований полиции Риги Марис Приедниекс.

Президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин говорит, что фирмы следят за тем, какие машины угоняют чаще и время от времени рассылают специальные письма своим клиентам, с предложениями обезопасить свою машину ещё больше. Ведь,

если её угонят - платить будут страховщик. Однако, последнее слово именно за клиентами.

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«Тот договор, который существует – он в силе. Только при возобновлении договора уже оговариваются новые альтернативы, новые варианты договора. И тогда решают – если я ставлю допоборудование вдобавок к заводской сигнализации, тогда цена у меня немного ниже, если не ставлю – цена выше и так далее», - объясняет он.

«Договор в силе до окончания срока годности полиса. В независимости от того, ставит человек себе на машину дополнительное оборудование или нет. Однако это будет обязательным требованием чтобы продлить полис на следующий год.

Если клиент не хочет, то клиент может не страховаться от рисков кражи автомобиля»,

- считает глава отделения страхования транспортных средств ERGO Алвис Энгелис.

Однако есть и ещё один вариант – сменить страховую компанию. В Латвии страховку машин предлагает 10 компаний. И все они конкурируют между собой, и установку дополнительного оборудования требуют не все. Поэтому оснований говорить о сговоре – нет, подчёркивает специалист.

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