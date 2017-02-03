С начала года не поступило ни одной жалобы на нелояльных учителей

С 1 января, когда вступили в силу поправки о лояльности к закону об образовании, Государственная инспекция служба качества образования (ГСКО) не получила ни одной жалобы на нелояльных учителей, заявила в интервью передаче LNT «900 секунд» руководитель ГСКО Инита Юхневича.

Она напомнила, что все три полученные в прошлом году жалобы на нелояльных учителей признаны необоснованными. Жалобы рассматривались всесторонне, так как возможны случаи, когда учителей специально провоцируют, чтобы потом обвинить в нелояльности.

Рассматривая эти жалобы, инспектора посещают школы, говорят с конкретным учителем, директором, посещают уроки.

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В одном из прошлогодних случаев учитель на уроке ругала правительство. «Речь не идет о конструктивной критике, дискуссии - именно ругала, и мы полагаем, что это проблема не лояльности, а профессиональной этики», - сказал Юхневича.

По ее мнению, учитель может считаться нелояльным, если он отрицает ценности Конституции, например, независимость государства.

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