«Купил тазик, нагреваю три чайника и так моюсь…» Инвалиду дали квартиру без газа

Невозможно быть председателем общества инвалидов и при этом оставаться человеком равнодушным. Вот и руководитель общества ILGAS Анна Станкевича старается сделать все возможное, чтобы помочь другим. Недавно она рассказала журналистам о Сергее Смирнове.

Этому парню, инвалиду III группы, 24 года, до 18 лет он воспитывался в детском доме Auseklis. Потом детский дом сменился социальным, что на ул. Шаура, 23. Сергей решил образовываться – выучился на повара, а в дальнейшем получил еще одну специальность – строителя-отделочника. С тех пор хранит Благодарственную грамоту за 3-е место, занятое в конкурсе Рижских профессиональных строителей.

Однако по грамоте на работу не берут, тут, помимо образования, рабочий опыт требуется, которого у парня не было...

Опять же человеку без работы никто муниципальную квартиру не предоставит, ведь за коммунальные услуги расплачиваться надо, самостоятельная жизнь диктует свои законы.

В комнате на ул. Шаура в ожидании лучшего Сергей прожил на пособие по инвалидности долгих 6 лет. «Бывало всякое – и двери взламывали в мое отсутствие, и обворовывали… Жильцы попались агрессивные», – замечает он в разговоре.

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Но всему когда-то приходит конец, недавно Сергей дождался отдельного жилья на ул. Бутлерова. Однако сначала его приняла на работу в рамках начавшегося проекта Анна Станкевича, которая узнала о Сергее от руководителя Даугавпилсского общества инвалидов Ванды Михайловой. Сергей стал помощником-ассистентом тех, чье здоровье намного хуже. Проект будет действовать 1,5 года.

«Квартиру-то он получил, – объясняет Анна. – Да в ней отключен газ, поясняют, что отключили за долги прежних хозяев.

Сумма долга не очень большая – 21 евро, но ведь надо еще заплатить 35 евро за подключение и купить газовый шланг за 10 евро. А где у парня деньги, он только начал работать, да и квартиру хоть немного обставить надо, переехал с одним матрасом. Так и живет без газа при газовой плите, однако сколько спичку к горелке ни подноси – газа не будет. Благо хоть электричество есть! Еще жалуется на проблему с горячей водой, чтобы ее дождаться, надо пропустить 110 л холодной. Ну и ремонт косметический не помешал бы, по его словам… В отношении 110 л пропускной воды специалисты ПЖКХ составили акт. «В моем подъезде в горячей воде мало кто заинтересован. Есть квартиры, в которых никто не проживает, в других на горячей воде экономят пенсионеры. Когда возвращаюсь с работы, хочется помыться, а помыться нельзя. Купил тазик и ковшик, нагреваю три чайника воды и так моюсь…» – рассказывает о своем быте Сергей, не понимающий, за что его, намеренного платить исправно, лишили газа.

За разъяснениями газета «СейЧас» обратилась к руководителю ПЖКХ Евгению Оленову, который дал такой комментарий по ситуации: «Подключение газа не наша функция, а Latvujas Gāze. Они и с должниками работают. Что касается ремонта, то в муниципальной квартире, о которой идет речь, заменены окна и входные двери, подведено электричество. То есть Обязывающие правила Думы с нашей стороны выполнены, квартира пригодна для проживания.

По горячей воде могу сказать, что в этом доме тупиковая система подачи воды. Надо пропускать 110 л на квартиру, тогда пойдет горячая.

Конечно, можно зациркулировать систему, но это будет стоить денег. Варианты с проточными электронагревателями, установленными на кран, эффективны, но в итоге придется платить больше, чем при пропуске воды, жильцу это невыгодно. Возможно, стоит подумать об установке бойлера на 30 л как оптимальном варианте», – пояснял глава ПЖКХ. И все-таки Евгений Оленов поинтересовался номером телефона Анны Станкевичи и пообещал посодействовать в отношении связи с газовщиками по вопросу подключения газа. Проблема в данном случае связывается с тем, что собственником муниципальных квартир остается Дума. В соответствии с Правилами КМ о поставке и использовании природного газа предприятие Latvijas gāze не должно возобновлять подачу газа новому арендатору, пока не будет оплачен долг прежнего.

Собственник несет солидарную ответственность за долг. «Поэтому арендатор может просить у собственника, чтобы тот погасил данные обязательства, или ждать, пока мы завершим взыскание с прежнего арендатора через суд», – такое мнение выражал представитель Latvijas gāze. Схожая проблема характерна не только для квартир самоуправления, но и для всей сдающейся в аренду газифицированной недвижимости. Понятно, что ни один собственник не хочет отвечать за долги своих арендаторов. Но позиция Latvijas gāze по этому вопросу бескомпромиссна. Реальность такова, что многие арендаторы оплачивают чужой долг, если тот не пугающих размеров, а в случаях, когда задолженность была велика, люди покупали электроплитку.

Пару лет тому назад Даугавпилсское самоуправление заключило договор с поставщиком природного газа о том, чтобы Latvijas gāze каждые три месяца сообщало ПЖКХ об образующихся долгах за газ в муниципальных квартирах, это позволяет не доводить ситуацию до того, что долги приобретают огромные размеры, как это бывало раньше.

Свободное муниципальное жилье предоставляется решением жилищного комитета Думы. Согласно условиям договора найма, арендатор обязан содержать квартиру в надлежащем порядке. Увы, не все соблюдают взятые на себя обязательства. В итоге нерадивых нанимателей решением суда могут выселить не только за долги, но и за ненадлежащее содержание квартиры. В ремонте муниципальных квартир участвуют строители, сантехники и электрики ПЖКХ. При необходимости меняются двери, а косметический ремонт арендаторы должны делать сами. Прежде чем заселиться, новые жильцы подписывают акт приемки.