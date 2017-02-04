Латвийский госэкзамен для 6 класса: А ты сможешь выполнить эти задания?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr / Eric E Castro

Родители часто выкладывают школьные задания своих детей-школьников в интернет. Нередко над решением «домашек» ломают голову и люди с высшим образованием. Следует заметить, что сложности возникают не только с решением заданий старшеклассников. Иногда для того, чтобы решить задачку по математике, заданную на дом ученику начальной школы, домочадцы вынуждены собирать целый домашний совет. Русский TVNET решил проверить, смогут ли наши читатели правильно ответить на 10 вопросов централизованных экзаменов, которые сдают латвийские 6-классники (данные вопросы из экзаменов 2015/2016 и 2014/2015 учебных годов) по математике, природоведению, латышскому и русскому языкам. Предупреждаем, это будет нелегко!

Еще по этой теме
Рижский правый берег против левого: Узнай, на чьей стороне ты!

Рижский правый берег против левого: Узнай, на чьей стороне ты!

Тест: Узнай, в каком районе Риги тебе было бы жить комфортней всего!

Тест: Узнай, в каком районе Риги тебе было бы жить комфортней всего!

Тест: С кем из знаменитых людей Латвии ты смог бы подружиться?

Тест: С кем из знаменитых людей Латвии ты смог бы подружиться?


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 219900 EUR

reklama.vesti.lv

Российский дипломат Мария Захарова восхитила подтянутой фигурой Wo&Men

Российский дипломат Мария Захарова восхитила подтянутой фигурой

Проверка Конгресса США выявила трещины в ракетах Falcon 9 Hi-Tech

Проверка Конгресса США выявила трещины в ракетах Falcon 9

В России открылась вакансия «туриста-экстремала» за 3800 евро Hi-Tech

В России открылась вакансия «туриста-экстремала» за 3800 евро

Это семейное: впервые в истории мать и сын вместе сменили пол Wo&Men

Это семейное: впервые в истории мать и сын вместе сменили пол

Гуф раскрыл правду о романе с Кети Топурией Showbiz

Гуф раскрыл правду о романе с Кети Топурией

Школа и деньги

Образование

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI /TIRDZN ...
TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI /TIRDZN ...
TEHNISKO DIREKTORU
TEHNISKO DIREKTORU
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
PIEGĀDES ĶĒDES KONTROLIERIS(-E) ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 