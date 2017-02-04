Латвийский госэкзамен для 6 класса: А ты сможешь выполнить эти задания?

Иллюстративное фото. Фото: Flickr / Eric E Castro

Родители часто выкладывают школьные задания своих детей-школьников в интернет. Нередко над решением «домашек» ломают голову и люди с высшим образованием. Следует заметить, что сложности возникают не только с решением заданий старшеклассников. Иногда для того, чтобы решить задачку по математике, заданную на дом ученику начальной школы, домочадцы вынуждены собирать целый домашний совет. Русский TVNET решил проверить, смогут ли наши читатели правильно ответить на 10 вопросов централизованных экзаменов, которые сдают латвийские 6-классники (данные вопросы из экзаменов 2015/2016 и 2014/2015 учебных годов) по математике, природоведению, латышскому и русскому языкам. Предупреждаем, это будет нелегко!