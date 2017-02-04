Лечение в больнице: «В Елгаве ничего не нашли и отпустили домой, в Риге сказали, что я могла умереть!»

Статья «Елгавчанка Лелде: «Выходя из кабинета гинеколога, плакала»» ещё раз доказала - в Латвии проблемы со здравоохранением не просто есть, их очень много! Среди читателей Русского TVNET нашлись те, кто также имеет негативный опыт лечения и общения с медперсоналом в елгавской и других латвийских больницах.

В статье жительница Елгавы Лелде рассказала о своем визите к гинекологу. Она сообщила, что работники больницы,

вместо того, чтобы оказать помощь пациентке с острыми болями, «сидели в мобильных телефонах», просматривали социальные сети и играли в компьютерные игры.

Кроме того, не пренебрегала использованием своего гаджета и гинеколог во время осмотра, которая только на основании одного прощупывания определила, что жизни пациентки ничего не угрожает.

ЧИТАЙ НА TVNET: Елгавчанка Лелде: «Выходя из кабинета гинеколога, плакала»

Реклама

Читатели Русского TVNET рассказали свои истории о лечении в данном медицинском учреждении, подчеркнув, что многих уже давно не удивляет плохая репутация Елгавской больницы, которую учреждение, похоже, ничуть не старается улучшить.

Комментатор Света поделилась своим опытом: «Я очень люблю свой город Елгаву, но ненавижу Елгавскую больницу. За последнее время, сколько не обращалась, всё время приходится ехать в Ригу.

Два раза попала с болями внизу живота, второй раз на «скорой», ничего не нашли, отправили домой, поехала в Ригу, - оказалась внематочная беременность. Сказали: ещё пару дней, и могла умереть.

В приёмной медсестра сидела и играла в candy crash , когда в коридоре полно больных».

Читательница с ником Гауя рассказала: «Зятю в Елгаве после укола оставили в руке кусок иглы. Рука распухла и почернела. Когда обнаружили кусок, сказали, что он уже, наверное, давно там был, но дал о себе знать только сейчас».

«Под удар» комментаторов попали и другие латвийские больницы. Так, например, читательница Ольга рассказала о проблемах, с которыми её семья столкнулась в столичных больницах.

«Все верно, если ты можешь передвигаться, то тебя, в лучшем случае, наградив таблеткой, отправят домой. Мужу в течении 2 месяцев трижды вызывали на работу скорую (давление и аритмия). В Гайльэзерсе (в приемном отделении на стуле) его держали 3-5 часов, дали таблетку и отпускали домой. Сказали, что оставляют только с инсультом и инфарктом! Он уже третий месяц на «больничном» и запись на обследования от 2-5 месяцев. Или платно в течении месяца, а это около 50 евро.

Так какого черта с нас берут соцналог? Интересный факт- у него сразу поинтересовались, есть ли страховка. Но так как ее нет, то и места в больнице нет!»,

- поделилась она.

Следует добавить, что елгавчанка Лелде собирается обратиться с жалобой в Инспекцию здоровья. Журналисты обрались за комментарием к произошедшему к педиатру Елгавской больницы Солвейге Аболе. Она сообщила, что

между гинекологом и пациенткой не получилось должного контакта,

в выходные дни ультрасонография не доступна всем пациентам, а действия персонала больницы Абола прокомментировала так: «В больнице нет часов,

поэтому мобильные телефоны используют, чтобы узнать точное время, которое потом записывают в документах».

Такой ответ представителя медучреждения вызвал возмущение читателей. «Крошка Ру» написала: «Да ладно! УЗИ только в неотложных случаях? И это в 21 веке? И почему для УЗИ необходимо много времени? 10 минут за глаза хватает, особенно если ничего серьезного (по мнению гинеколога). Ответ врача - чисто отмазка с контекстом - сама виновата».

«Пустая отмазка. А как врачи едут в Африку и там лечат? Какая коммуникация? Это теперь так взятки называют завуалированно? Непрофессионализм и безнравственность. Зарплаты надо урезать, чтобы совесть проснулась», - написал читатель, пожелавший остаться анонимным.

Не обошлось и без иронии - многие предлагали «скинуться на часы в больнице» для того, чтобы врачи смогли оторваться от экранов своих мобильных телефонов!

А что думаете о данной ситуации вы? Приходилось ли вам сталкиваться с подобным отношением в латвийских больницах? Свои мнения пишите в комментариях!

Еще по этой теме