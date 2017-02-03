Ринкевич впервые встретился с новым послом РФ и выразил опасения

Эдгар Ринкевич
 

Эдгар Ринкевич. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич во время первой встречи с новым послом России в Латвии Евгением Лукьяновым выразил опасения по поводу ситуации на востоке Украины и призвал Россию к последовательному выполнению минских соглашений.

Как сообщили агентству ЛЕТА в МИД, во время встречи Ринкевич отметил, что Россия - сосед Латвии, и хотя по ряду принципиальных вопросов у стран имеются расхождения, они готовы к сотрудничеству в тех сферах, которые способствуют практическому и отраслевому сотрудничеству, особенно в транспортной отрасли, области культуры, вопросах демаркации границы, нелегальной миграции и борьбы с организованной преступностью.

В мае планируется провести в Латвии очередное заседание латвийско-российской межправительственной комиссии.

«Мы удовлетворены предыдущим трансграничным сотрудничеством Латвии и России», - сказал Ринкевич.

Реклама

Стороны сошлись во мнении о необходимости продолжать работу над планом сотрудничества латвийского и российского МИД на следующий период.

Предполагается, что Лукьянов будет аккредитован в качестве посла в Латвии 7 февраля.

Еще по этой теме
СМИ вспомнили «скользкие» высказывания будущего посла России в Латвии

СМИ вспомнили «скользкие» высказывания будущего посла России в Латвии

Путин назначил Евгения Лукьянова новым послом РФ в Латвии

Путин назначил Евгения Лукьянова новым послом РФ в Латвии

Новый посол России Евгений Лукьянов прибыл в Ригу

Новый посол России Евгений Лукьянов прибыл в Ригу



Еще по этой теме
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR

reklama.vesti.lv

Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор Showbiz

Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор

Видео: Бритни Спирс обнажила грудь на концерте Showbiz

Видео: Бритни Спирс обнажила грудь на концерте

В России открылась вакансия «туриста-экстремала» за 3800 евро Hi-Tech

В России открылась вакансия «туриста-экстремала» за 3800 евро

Российский дипломат Мария Захарова восхитила подтянутой фигурой Wo&Men

Российский дипломат Мария Захарова восхитила подтянутой фигурой

3 причины никогда не пользоваться смартфоном перед сном Wo&Men

3 причины никогда не пользоваться смартфоном перед сном

TVNET спрашивает

За последние полгода уезжал ли кто-то из ваших близких на ПМЖ в другую страну? 2

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 