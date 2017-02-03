Упростят пересечение границы между Россией и Латвией

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Правительство РФ своим распоряжением одобрило изменения в российско-латвийском соглашении об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий.

Проект соответствующего соглашения направлен на дальнейшее упрощение взаимных поездок указанных категорий граждан двух стран. В частности, предлагается распространить данный режим на всех жителей приграничных территорий, имеющих родственников на другой стороне, а не только на «близких родственников».

Также в проекте нового соглашения предлагается зафиксировать, что «при пересечении российско-латвийской госграницы в рамках местного приграничного передвижения штамп о прохождении пограничного контроля на разрешения и проездные документы жителей приграничных территорий не ставится».

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Распоряжение правительства России о заключении с Латвией указанного соглашения опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.


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