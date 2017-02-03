Минюст готовит систему для устранения причин антисоциального поведения детей

Министерство юстиции разработало законопроект о превенции антисоциального поведения детей, предусматривающий введение системы для устранения причин такого поведения детей, сообщила агентству ЛЕТА представитель Минюста Лана Ивулане.

Цель закона - способствовать удерживанию детей от противозаконных действий, устранению рисков, формированию и укреплению ценностной ориентации детей, изменению поведения детей и их отношения к себе и окружающим, интеграции детей в общество.

Этот закон призван также укрепить роль законных представителей ребенка в превенции антисоциального поведения детей, способствовать эффективному сотрудничеству специалистов по защите прав детей с ребенком и его законными представителями.

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Законом планируется ввести в Латвии систему, предусматривающую, что

прежде чем наказывать ребенка за проявления антисоциального поведения, надо сначала устранить причины такого поведения.

Законопроект предусматривает более широкое участие общества в выявлении детей с антисоциальным поведением и в устранении причин проблем поведения. «Большое значение в решении проблем поведения ребенка придается межведомственно координируемому сотрудничеству, а также укреплению роли родителей», - подчеркивает Минюст.

Законопроект разработан в сотрудничестве с профессионалами в сфере защиты прав детей, госучреждениями и неправительственными организациями и готов для рассмотрения на совещании госсекретарей министерств.

Ранее представитель МВД указала в комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращении коррупции, что предотвращение детской преступности и защита детей от преступных деяний затруднены проблемами межведомственного сотрудничества.

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