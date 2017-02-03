На этой неделе в Латвии обнаружено 11 павших от АЧС кабанов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе обнаружили 11 кабанов, павших от африканской чумы свиней (АЧС), в том числе впервые - в Попеской волости Вентспилсского края, где обнаружено три кабана, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС.

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Два павших кабана было найдено в Дундагской волости, по одному - в Смардской, Иршской, Мерсрагской, Слампской, Джукстской и Деголской волостях.

Таким образом,

в этом году АЧС обнаружена у 138 кабанов в 51 волости 34 краев.

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Как сообщалось, 13 января АЧС была констатирована у домашних свиней на ферме «Рукас» в Кримулдской крае. На ферме ликвидировано все поголовье - 5023 свиньи.

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