На этой неделе в Латвии обнаружено 11 павших от АЧС кабанов

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе обнаружили 11 кабанов, павших от африканской чумы свиней (АЧС), в том числе впервые - в Попеской волости Вентспилсского края, где обнаружено три кабана, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС.
- Пострадавшему от АЧС хозяйству компенсируют 695 тыс. евро 31 января 2017 г.
- Начат уголовный процесс о заражении АЧС свиней на ферме в Кримулдском крае 23 января 2017 г.
- АЧС впервые выявлена у кабана в Вентспилсском регионе 20 января 2017 г.
- Сейм поддержал введение чрезвычайной ситуации из-за АЧС 19 января 2017 г.
- За три года на борьбу с АЧС истрачено более 13 млн евро 16 января 2017 г.
Два павших кабана было найдено в Дундагской волости, по одному - в Смардской, Иршской, Мерсрагской, Слампской, Джукстской и Деголской волостях.
Таким образом,
в этом году АЧС обнаружена у 138 кабанов в 51 волости 34 краев.
Как сообщалось, 13 января АЧС была констатирована у домашних свиней на ферме «Рукас» в Кримулдской крае. На ферме ликвидировано все поголовье - 5023 свиньи.Еще по этой теме