Почему стулья для Дворца культуры ВЭФ заказали не местным, а итальянцам?

Рижский дворец культуры ВЭФ обзаведётся креслами как в миланском оперном театре Ла Скала. Более 800 кресел из бука произведут в Италии. Почему не у латвийских умельцев? Тем более, что заказчик реконструкции ДК ВЭФ — Рижская дума.Найти ответ на этот вопрос решили корреспонденты Русского вещания LTV7.

Обновленный Дворец культуры ВЭФ после реконструкции откроется 18 ноября. Рижане смогут оценить не только реставрационные работы почти на 9 миллионов евро, но и новые кресла в концертном зале ДК. 805 кресел заказали у итальянской фирмы True Design SRL. Их первые фотографии выложил в социальной сети глава департамента имущества Рижской думы Олег Буров. Одни из первых комментариев к нему — неужели такие кресла не могли сделать в Латвии? Олег Буров рассказывает — конкурс на реконструкцию здания выиграла компания Velve, и стулья из Италии — её выбор.

«ДК ВЭФ - это памятник архитектуры, большой хороший зал и кресла должны быть театральные. Я сейчас не готов сказать, сколько стоит одно кресло, но цена превышает 100 евро стопроцентно. Любой генподрядчик с удовольствием предложит нам всем китайские кресла, можно предложить польские кресла, литовские или латвийские. Все могут все сделать.

Вопрос в том, как мы на этом будем сидеть и как будем пользоваться», - объясняет Буров.

Реклама

Отметим, кресла этой же итальянской фирмы уже стоят в двух залах, которые реконструировала Рижская дума. В Рижском русском театре имени Чехова и во дворце культуры Зиемельблазма. При это их ремонтировали другие генподрадчики. В фирме Velve, которая реконструирует Дворец культуры ВЭФ, говорят — выбор на Итальянскую мебель пал не случайно.

Видео

«Мы рассматривали многие предложения как таковые, в лидеры вырвалась эта компания. Почему? Мы смотрим на качество, на сроки доставки и цены. В том числе и на опыт по производству кресел в других проектах», - объясняет глава компании Velve Айнарс Лейтенс.

Лейтенс отмечает: порой латвийские производители мебели завышают цены на свою продукцию. Но в ассоциации латвийских мебельщиков уверены: в случае с креслами для ДК ВЭФ — кресла не были бы дороже итальянских.

Да и латвийские мастера справились бы с этой работой не хуже именитых зарубежных производителей.

Глава ассоциации Айварс Эйнаусс уверен – подобные стулья могли сделать и в Латвии.

«Это непростительно. У нас есть Ŗīgas krēslu fabrika. Например, они сделали очень современные и очень качественные кресла для концертного зала Цесиса. Есть и дешевле варианты, как, например, установлены в Латвийском национальном театре. Эту мебель также произвели у нас», - говорит Эйнаусс.

Театрал Андрей Шаврей по долгу службы — в каких только театрах не бывает. Он журналист, который специализируется на культуре. Говорит, опыт подсказывает ему – самые удобные сиденья — в залах театра Дайлес, Оперы, и Национального театра. А их, напомним, сделали в Латвии.

«Дворец культуры – это дворец культуры. А театр – это театр. Дом культуры – это ещё ниже рангом. В театре считается, что кресла должны быть наряднее. В ДК они должны быть удобными – это самое главное. Необязательно нарядными. Надо иметь такой хороший стул – чтобы он был и удобный, и долговечный, но необязательно самый дорогой в мире», - говорит он.

Первые итальянские кресла для ДК ВЭФ в Ригу привезут через две недели.

Facebook

Еще по этой теме