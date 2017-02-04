В Риге уже десять дней не светило солнце

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в Риге с 25 января не показывалось солнце.

Такая же ситуация наблюдается на большей части территории страны, в последние дни только местами, в основном в Курземе, облака рассеивались и проглядывало солнце.

Постоянная облачность связана со сравнительно теплой погодой, высокой влажность и безветрием.

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В субботу и воскресенье погода не изменится, а с понедельника начнется наплыв холодных воздушных масс, и станет солнечно.

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