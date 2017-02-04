В Риге уже десять дней не светило солнце

 

Фото: LETA

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в Риге с 25 января не показывалось солнце.

Такая же ситуация наблюдается на большей части территории страны, в последние дни только местами, в основном в Курземе, облака рассеивались и проглядывало солнце.

Постоянная облачность связана со сравнительно теплой погодой, высокой влажность и безветрием.

Реклама

В субботу и воскресенье погода не изменится, а с понедельника начнется наплыв холодных воздушных масс, и станет солнечно.

Еще по этой теме
В субботу будет облачно, но относительно тепло

В субботу будет облачно, но относительно тепло


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 288000 EUR

reklama.vesti.lv

Видео: Бритни Спирс обнажила грудь на концерте Showbiz

Видео: Бритни Спирс обнажила грудь на концерте

Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор Showbiz

Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор

Российский дипломат Мария Захарова восхитила подтянутой фигурой Wo&Men

Российский дипломат Мария Захарова восхитила подтянутой фигурой

В Facebook появилась функция поиска коллег и новых друзей Hi-Tech

В Facebook появилась функция поиска коллег и новых друзей

Проверка Конгресса США выявила трещины в ракетах Falcon 9 Hi-Tech

Проверка Конгресса США выявила трещины в ракетах Falcon 9

Погода

TVNET спрашивает

Приходилось ли Вам сталкиваться с халатностью и равнодушием медработников? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
EKSPORTA MENEDŽERIS
EKSPORTA MENEDŽERIS
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
RECRUITMENT LEAD
RECRUITMENT LEAD
http://alkoutlet.lv

Темы

 