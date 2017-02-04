«airBaltic»: затраты на введение регистра пассажиров покроют авиакомпаниям клиенты

 

Фото: LETA

Затраты на введение регистра данных авиапассажиров покроют авиакомпаниям их клиенты, сказал вице-президент латвийской национальной авиакомпании «airBaltic» по корпоративным коммуникациям Янис Ванагс.

С учетом трагических событий последних лет безопасность европейской авиации становится услугой, за которую нужно платить. Введение регистра приведет к дополнительным затратам, которые покроют авиакомпаниям их пассажиры.

Ванагс сказал, что

снижение цен на авиабилеты, которое наблюдается последние 10 лет, в этом году будет не таким стремительным.

Это относится и к «airBaltic», которая в прошлом году снизила цены на билеты в среднем на 10%. В этом году снижение цен тоже будет, но не такое большое, как было бы без дополнительных затрат.

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Ванагс не дал конкретной информации по затратам, которые возникнут у «airBaltic» из-за новых требований, но, по расчетам экспертов, европейским авиакомпаниям они обойдутся в несколько десятков миллионов евро.

Как сообщалось, 19 января Сейм принял закон об обработке данных авиапассажиров, который обязывает ввести регистр данных для предотвращения терроризма и преступности.

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