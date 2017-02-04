Взять чужого ребенка в семью: тайская девушка в Даугавпилсе

Тайская школьница, приехавшая в Латвию изучать русский язык, для семьи принявших ее даугавпилчан стала второй дочерью и сестрой.

Это произошло 13 лет назад, а началось с того, что ученица даугавпилсской 9-й средней школы Кристина Карлсоне пришла домой и сказала родителям: «Нам в школе предложили взять на год девочку из Таиланда. Как вы на это смотрите?».

«Что мы можем вспомнить интересного из того, что было в нашей жизни за последние пять лет? – спросил Андрис, глава семьи, и сам же себе ответил: «Особо ничего не было».

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В итоге, чтобы принять решение, дружной семье хватило 15 минут. Разве что Галину, маму, волновало: чем кормить тайскую девочку? Андриса больше беспокоило, как ребенок перенесет разницу температур: у нас зимой морозы до 20 градусов, а в Таиланде, жаркой экзотической стране, среднегодовая температура – плюс 30.

Потом Андрис и Галина побеседовали с представителем AFS – организации, занимающейся размещением детей по программе обмена учащимися всего мира, и успокоились. Им объяснили, что с питанием будет все нормально. О температуре девочка и ее родители предупреждены, все необходимые прививки ребенку сделаны.

«Мы ни разу не пожалели о своем решении», – признался Андрис, пришедший на минувшей неделе к нам в редакцию вместе с Нэт (так на родине коротко зовут девушку). – И нам просто хочется поделиться своей радостью о том, что Нэт приехала к нам».

А ведь были те, кто не разделял решения Андриса и Галины. «Взять чужого ребенка в семью? Только если мне хорошо заплатят!» – цинично говорили они. Но настоящие друзья семьи Карлсонов их вторую дочку приняли сразу и с большим радушием.

Кстати, за эти 13 лет нынешний приезд, тайской, уже взрослой, девушки – не первый. Нэт, а точнее, Ангсана Руеангдам, уже несколько раз приезжала в Даугавпилс. С принявшей ее семьей она постоянно общается по скайпу, ведь Галина, Андрис и Кристина стали для нее родными: Андрис и Галина – это папа и мама, а Кристина – любимая сестренка.

«Чем могу помочь?»

«Я хорошо помню нашу первую встречу, – рассказывает Андрис. – Мы встречали Нэт в Первомайском, куда ребят привез автобус. Нас было несколько родителей, которые встречали детей. Девочка нам сразу понравилась, как только мы ее увидели». «Я совсем не волновалась, – вспоминает Нэт. – Мне папа с мамой и Кристина понравились сразу. Они очень добрые».

Семья самой Нэт живет на юге Таиланда, в городе Накхон Си Тхаммарат. Ее родители – государственные служащие. У Нэт еще есть брат и сестренка. 13 лет назад она приехала в Латвию, чтобы выучить русский язык. Но перед этим ей пришлось сдать экзамен по английскому языку и набрать необходимое количество баллов. Родители одобрили решение дочки поехать в Латвию.

«У нас хранится письмо отца Нэт, которое мы получили, когда она приехала, – говорит Андрис. – Смысл письма папы Нэт заключался в следующем: он просил, чтобы за то время, которое девочка проведет у нас, не поменялось ее мировоззрение.

Ей было сказано: традиции местные надо уважать, но свой менталитет сохранить.

Поэтому на некоторые развлечения в нашем городе мы Нэт не отпускали. Но объясняли, почему. С родителями Нэт мы, к сожалению, не виделись. Однако мы обмениваемся приветами и знаем, как они живут».

Когда Нэт приехала, она по-русски знала всего две фразы: «здравствуйте!» и «чем могу помочь?». Девочка почти сразу пошла в 9-ю школу, где училась Кристина, и настойчиво начала учить русский язык. Дома языковый барьер был преодолен довольно быстро: Нэт и Кристина хорошо знали английский язык, а родителям пришлось его вспоминать.

«Но мы старались больше и правильно говорить с Нэт по-русски, – вспоминает те далекие дни Андрис. – Ведь у нее была цель научиться говорить на русском языке. У Нэт способности к языкам: за год она настолько хорошо выучила русский язык, что даже наши допускали гораздо больше ошибок, чем она. Она – очень трудолюбивая девочка. Начинаешь что-то делать – она сразу: «Чем помочь?». У них в Таиланде совершенно по-иному воспитывают детей. Во-первых, что нам было очень приятно, она сразу начала называть нас папой и мамой, а Кристину – сестренкой.

Мы, по сути, приобрели второго ребенка, наша мечта иметь еще одного – сбылась».

Надо признать, что тайский менталитет ощущается в разговоре сразу. Детей в Таиланде воспитывают в строгом уважении к старшим, более того: слово родителей, бабушек и дедушек для них – закон. И такой ситуации, даже намека на то, что Нэт в разговоре могла бы перебить старшего по возрасту собеседника, никогда не возникало.

Приятные воспоминания

«Для меня приятным воспоминанием остался день, когда я впервые увидела снег», – улыбается Нэт. – Это было 10 октября 2004 года. Мне очень нравится в лесу, кататься на лыжах и лепить снеговиков. Меня приняли в Даугавпилсе очень хорошо. Многие ребята в школе хотели со мной познакомиться и дружить, и это желание было обоюдным».

«У них зимой 25 градусов тепла – это уже холодно, – продолжает Андрис. – Когда Нэт приехала, в Даугавпилсе было плюс 24. Она лежала дома в кровати под одеялом.

На ней были надеты шерстяной свитер, вязаные рейтузы, перчатки, и ей было холодно.

А к весне она уже адаптировалась, ходила в лес нараспашку. Вспоминаю, когда в один из осенних вечеров температура упала от плюса к минусу. Их в школе учили, что при минусовой температуре замерзает вода. Нэт встревожилась и постоянно ходила проверять показания уличного термометра. Что делать? Я ей говорю: «Одевайся».

Мы оделись и пошли на улицу. Оказалось, ничего страшного. Я ей объяснил: «Нам тоже холодно. Мы тоже мерзнем, но мы не боимся мороза». Как-то на улице было минус 12, Нэт пришла из школы вся замотанная, в снегу. Спрашиваю: «Замерзла?» А она мне в ответ: «Замерзла, но я не боюсь». Мы переживали, чтобы Нэт не заболела. За все время у нее пару раз была легкая, бестемпературная простуда. Других проблем не было».

Параллельно с учебой Нэт еще активно занималась спортом. Баскетбольная команда, в которой она играла, заняла третье место по городу. Так что, тайская девочка увезла на родину из Даугавпилса диплом, свидетельствующий о ее спортивных достижениях.

Спустя годы

Через несколько лет после возвращения Нэт в Таиланд школьников, которые участвовали в программе по обмену, собрали вместе и спросили: «Как вы поддерживаете отношения с родителями из принявших вас семей?». Кто-то ответил, что обменивается поздравлениями на Новый год, кто-то изредка поздравляет на день рождения. Каково же было удивление присутствующих, когда Нэт сказала, что она с мамой и папой из Латвии общается не так часто, как хотелось бы – всего несколько раз в неделю по скайпу.

Обсуждают самые различные вопросы и проблемы. Как-то раз на День русской кухни Нэт решила испечь блины, а молока было немного. Что делать? – Надо спросить совета у родителей. И в Латвию к папе и маме летит очередная весточка из Таиланда: дочка интересуется, можно ли молоко заменить водой. «Можно, – отвечают родители. – Только немножко».

«Мне очень повезло с родителями, – откровенно говорит Нэт. – У нас часто бывает так, что родители принимают решение за ребенка, ничего не объясняя. Мои родители и в первой, и во второй семье не только объясняют, но и всегда считаются с моим мнением».

На радость родителям у Кристины и Нэт в жизни все складывается хорошо. Кристина получила образование в Англии, сейчас работает в Норвегии спортивным терапевтом. Нэт окончила университет в Бангкоке, получила стипендию Короля Таиланда и в этом году уже заканчивает учебу в аспирантуре МГУ им. Ломоносова. Осенью у нее состоится защита диссертации по теме «Устойчивые атрибутивные словосочетания с семантическим компонентом «время» в современном русском языке».

Сестры дружат, Нэт ездила к Кристине в гости в Норвегию. У девушки есть друг, и папа Андрис с мамой Галиной обещают, что на свадьбу к дочке в Таиланд они обязательно прилетят.