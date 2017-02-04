Внимание! СГД готовит новую форму для штрафов. За 78 млн евро

Глава СГД Илзе Цируле
 

Глава СГД Илзе Цируле. Фото: LETA

Служба государственных доходов (СГД) планирует в электронной форме готовить информацию о штрафах за своевременно не поданные налоговые декларации. К кодексу административных нарушений и закону о налогах и пошлинах будут подготовлены соответствующие поправки.

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В случаях, когда налогоплательщик не подаст в установленный законом срок электронную налоговую декларацию, СГД зафиксирует этот факт и начнет процесс административного нарушения.

Решение СГД подготовит в электронной форме без присутствия налогоплательщика, оно будет действительным без подписи должностного лица и объявлено налогоплательщику через систему электронного декларирования (EDS).

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На внедрение этих решений будет истрачено примерно 78 млн евро.


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