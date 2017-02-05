Рождаемость: на семью с 3 детьми в Эстонии платят 500 евро, в Латвии - 68,28

У трех стран Балтии есть одно общее — население вымирает. На протяжении всей независимости, в течение 25-ти лет. Смертность значительно превышает рождаемость. Число приехавших минимальное, а эмиграция больше напоминает эвакуацию. Программа «Личное дело» в рамках специального проекта «Демография Балтии» обобщила данные статистики по Латвии, Литве и Эстонии. И картина оказалась пугающей.

Для сравнения, в 1991 году население Литвы было 3 миллиона 700 тысяч человек. Сейчас 2 миллиона 800 тысяч. Минус 850 тысяч. В Латвии в начале 90-х проживали больше, чем 2 с половиной миллиона. Сейчас миллион 950 тысяч. Меньше на 700 тысяч. В Эстонии после восстановления независимости жителей было полтора миллиона, сейчас миллион 300 тысяч. Сокращение на 200 тысяч.

Проблема общая, острая. А вот как из нее выбраться — наши страны решают по-разному.

В Латвии - только на словах. Так считают демографы и сами родители.

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Рождаемость в нашей стране на крайне низком уровне. В 1991-м на свет появились почти 35 000 детей - о таких цифрах теперь уже можно только мечтать. Потом нестабильность, безработица. Это сразу отразилось на желании иметь детей. В конце 90-х — страшная яма. Рождаемость упала в 2 раза - до 18 тысяч. В новом веке начался экономический рост, вместе с этим и рождаемость пошла вверх. С 20-ти до 24-х тысяч. Столько малышей родились в последний предкризисный год, 2008-ой. Потом снова нестабильность, безработица и, как результат, демографический спад - до 18-ти тысяч, как в конце 90-х. Теперь медленно пытаемся выкарабкаться из этой ямы. С разным успехом.

«Точка критическая пройдена давно. Понятно, надо что-то делать. На словах правящая элита это поняла давно. Демографическая проблема — один из приоритетов, уменьшение неравенства — один из приоритетов. По факту делается мало. Какие-то шаги делаются в этом направление. Их эффект уничтожается шагами в неправильном направлении», - говорит профессор Латвийского университета, доктор социологии и демограф Михаил Хазан.

Специалисты сходятся в одном, чтобы увеличить рождаемость, надо поднять пособия — это даст ощущение надежности. Сравним детское пособие в Латвии и Эстонии. В соседней стране за первого и второго ребенка в месяц платят по 50 евро. За третьего и каждого следующего — по 100 евро. Это еще не все. С этого года появится дополнительная помощь. Если в семье от трех до шести детей, еще плюс 300 евро ежемесячно. А если детей семь и больше — плюс 400 евро.

Проблема рождаемости: Эстония

Подсчитаем, семья с тремя детьми, в целом, будем получать 500 евро в месяц.

Семья, где 7 детей — тысячу. А в Латвии - пособие на первого ребенка — 11 евро (11,38). На второго 22 (22,76), на третьего 34 (34,14).

То есть, семья, где подрастает трое детей, в месяц получает меньше, чем 70 евро (68,28).

С нового года у нас тоже нововведение, пособие за четвертого и последующих детей будет 50 евро (50,07), а не 34, как раньше.

Проблема рождаемости: Латвия

Но не стоит спешить критиковать латвийские пособия. Как выяснилось, в Литве «детские деньги» вообще не платят. И это при том, что из трех стран Балтии, Литва потеряла самое большое число людей. Не только по вине низкой рождаемости, но и крайне высокой эмиграции.

Проблема рождаемости: Литва

«Можете себе представить если в цифрах, за последнее десятилетие из-за демографических изменений Литва потеряла 450 000 человек. Это колоссальное количество», - рассказывает экономист DnB Bank (Литва) и будущая мама Екатерина Рояка.

Ее дети, если сами не уедут из Литвы, будут фактически содержать растущую армию пенсионеров.

«Экономическая структура страны должна очень сильно меняться. Если у нас процент пенсионного возраста увеличиться в несколько раз, по прогнозам Евростата количество пенсионеров должно быть 40 %. Нужна другая система жилья. Удобные квартиры другого размера. Здравоохранение. Нас ждут очень большие изменения», - считает она.

Но литовские власти пока не пришли к таким же выводам. Продуманная политика, как поддержать многодетные семьи, есть, пожалуй, только в Эстонии. И рождаемость там действительно растет. Правда, пока не настолько, чтобы превысить смертность.

И почему-то рожают не все: русскоязычные не спешат заводить большие семьи.

«Нам известно о такой тенденции. Но эти различия между эстонско- и русскоговорящими семьями очень малы. И это не очень большая проблема в Эстонии. Правительством Эстонии предпринято немало шагов, чтобы семьи чувствовали себя более защищенными. Скажем, в плане материального обеспечения известно, что достаток русскоязычных семей ниже по сравнению с эстонскими семьями. Начиная с июля этого года, выплаты семьям станут больше.

В семьях, в которых 3 и больше детей — они составят 500 евро, что совсем немало. Будут созданы и лучшие возможности по уходу за детьми. Таким образом система станет более эластичной и мы искренне надеемся, что эти изменения помогут в том числе и русскоязычным семьям. И вообще семьям, которые не чувствуют себя достаточно защищенными в Эстонии», - говорит руководитель отдела детства и семейного воспитания министерства социальных дел Эстонии Ханна Всевиов.

Тем временем, объяснение разницы в приросте русскоязычного и эстонского населения, которые «Личное дело» получило в Центре демографии под Таллинским университетом, ставят благие намерения министерства под сомнение.

Оказалось, что ни род занятий, ни даже достаток напрямую не влияют на число детей в семье. Эта тенденция проявилась не только в благополучных странах западной Европы, но даже ещё во времена Советского Союза.

А именно — чем выше уровень образования, успешнее карьера и выше заработок, тем меньше детей.

И вообще, рождаемость у русских в Эстонии стала падать ещё после Второй мировой войны, когда статус и русского языка, и самих русскоязычных был несколько иным. Как показывает статистика, русские в Эстонии главным образом осели в городах. А там рождаемость ниже, чем на селе, где больше многодетных семей.

Программа «Личное дело» подвела неутешительный итог своему сравнительному исследованию. Чтобы латвийцы не уезжали за границу, качество жизни должно улучшиться во всей стране, должны увеличиться пособия, социальные гарантии. Но даже этого недостаточно. В Латвию должны приезжать новые жители, в идеале с высшим образованием, у которых есть, чему поучиться. Но для этого должна быть мудрая миграционная политика. Что из этого сделано? Вывод очевиден. На кого из наших соседей стоит ровняться – тоже понятно.

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