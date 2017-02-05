Он знает, что делать в час Х. Разговор с земессаргом Гатисом Замурсом

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: EPA/LETA

Latvijas Avize публикует интервью со старшим земессаргом 17 батальона противовоздушной защиты Земессардзе Гатисом Замурсом, который в мирное время выполняет обязанности исполнительного директора в строительной организации.

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На вопрос журналиста о том, что ополченец думает о словах президента фонда Potomac Foundation Филиппа Карбера, который убеждал, что в первые часы российской агрессии Земессардзе потеряет 80% личного состава,

Гатис сказал, что не согласен становиться жертвой так быстро, а настроен повоевать. Если противник, обладающий большим перевесом нападет на Латвию, то у нее будут проблемы.

Однако, как уверен земессарг, такой сценарий, все же, маловероятен. Понятно, что противник хотел бы повторения Крымского сценария, где не было ни одного выстрела — это идеальный вариант захвата территорий. Никто не хочет умирать.

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«Есть такое выражение — «генералы готовятся к прошлым войнам, но не к будущим». Вы действительно допускаете что крымский сценарий может повториться? — Спросил журналист.

Замурс считает, что у нашего потенциального противника, как у наступающей стороны, есть преимущество. Однако сценарий с «Зелеными человечками» второй раз не пройдет. Однако может быть использован какой-либо другой оппортунистический сценарий.

В любом случае, как говорит старший земессарг, задача ополчения — создать впечатление, что у противников стран Балтии — огромные проблемы, а у нас — такое же огромное желание сражаться,

кроме того — сделать нападение агрессора максимально более дорогим с точки зрения потерь живой силы и техники.

Как собеседник газеты относится к планам создать в Латгалии профессиональное подразделение противовоздушной обороны?

Восток Латвии — это место, где необходимо размещать войска, так как именно там возможно нападение противника, делиться земессарг своим стратегическим мышлением. Кто контролирует воздух, тот контролирует общую ситуацию, поэтому создание такого подразделения оправдано. Тем более, что недалеко от границы с Латвией находится вертолетная база с новейшими вертолетами Ka-52, которые в случае агрессии могут прилететь к нам.

«Наша задача в такой ситуации — достойно их встретить», — говорит Замурс.

Бывший министр обороны Атис Пабрикс предложил установить для ополченцев в качестве бонуса необлагаемый минимум зарплаты в размере 414 евро. Земессарг считает, что с материальным стимулированием надо быть осторожнее. Патриот должен защищать свою страну не за деньги, а за убеждения. Пабриксу же он посоветовал для поддержание боевого духа самому вступить в Земессардзе.

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