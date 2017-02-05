На следующей неделе ожидается высокое атмосферное давление

На следующей неделе в Латвии ожидается не только сильный мороз, но и высокое атмосферное давление, прогнозируют синоптики.

Давление начнет стремительно повышаться в понедельник и достигнет самой высокой отметки в середине недели - 785 миллиметров ртутного столба.

Последний раз такое высокое атмосферное давление было в Латвии в конце 2015 года. Оно означает также третий, неблагоприятный медицинский тип погоды.

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В понедельник утром температура воздуха составит от -4 градусов на Курземском побережье до -14 на востоке страны, во вторник от -12 до -22 градусов, утром в среду в Латгале и Видземе может быть -23,-24 градуса, затем мороз немного ослабнет.