Без неотложной помощи не останутся и те, кто не платит налоги

Идея о привязке оплачиваемых государством медицинских услуг к уплате социального налога должна обсуждаться в общем контексте налоговой политики, заявил агентству ЛЕТА госсекретарь Министерства образования и науки Карлис Кетнерс.

Он напомнил, что Конституция всем гарантирует право на здравоохранение, поэтому при любых ограничениях неотложная помощь будет обеспечиваться вне зависимости от уплаты налогов.

Как ранее рассказал министр благосостояния Янис Рейрс, партнеры по коалиции один раз уже не могли договориться по модели привязки медицинских услуг к уплате социальных взносов, и ему трудно судить, какова будет политическая поддержка этой идеи.

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