Без неотложной помощи не останутся и те, кто не платит налоги

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Kaspars Meinerts / TVNET

Идея о привязке оплачиваемых государством медицинских услуг к уплате социального налога должна обсуждаться в общем контексте налоговой политики, заявил агентству ЛЕТА госсекретарь Министерства образования и науки Карлис Кетнерс.

Он напомнил, что Конституция всем гарантирует право на здравоохранение, поэтому при любых ограничениях неотложная помощь будет обеспечиваться вне зависимости от уплаты налогов.

Как ранее рассказал министр благосостояния Янис Рейрс, партнеры по коалиции один раз уже не могли договориться по модели привязки медицинских услуг к уплате социальных взносов, и ему трудно судить, какова будет политическая поддержка этой идеи.

Реклама
Еще по этой теме
Бригманис: приоритетом работы СЗК будет упорядочение системы здравоохранения

Бригманис: приоритетом работы СЗК будет упорядочение системы здравоохранения

Госконтроль готовится «встряхнуть» проверкой здравоохранение и пенсионную систему

Госконтроль готовится «встряхнуть» проверкой здравоохранение и пенсионную систему

Национальая служба здравоохранения: система е-здоровья работает

Национальая служба здравоохранения: система е-здоровья работает


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 76580 EUR

reklama.vesti.lv

Дальше некуда! 48-летня Бондарчук в бикини ужасает худобой Wo&Men

Дальше некуда! 48-летня Бондарчук в бикини ужасает худобой

Эксперты назвали три вероятные причины конца света Hi-Tech

Эксперты назвали три вероятные причины конца света

Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор Showbiz

Интимное фото Собчак и Виторгана произвело фурор

Назван самый популярный пост в истории Instagram Hi-Tech

Назван самый популярный пост в истории Instagram

В Японии появилась одежда, которая «убивает девственников» Wo&Men

В Японии появилась одежда, которая «убивает девственников»

Здравоохранение

Медицина

TVNET спрашивает

Приходилось ли Вам сталкиваться с халатностью и равнодушием медработников? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A APGĀDĒM ...
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A APGĀDĒM ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 