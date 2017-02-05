Работникам «KVV Liepаjas metalurgs» выплачено 90 тыс. евро

Латвийское предприятие KVV Liepаjas metalurgs
 

Латвийское предприятие KVV Liepаjas metalurgs. Фото: Ieva Lūka / LETA

В конце января работникам неплатежеспособного предприятия «KVV Liepаjas metalurgs» выплачено 90 691 евро, сообщает Администрация неплатежеспособности.

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С 23 по 27 января администрация приняла 85 решений об удовлетворении требований работников на общую сумму 92,8 тыс. евро.

Деньги получили 82 работника «KVV Liepаjas metalurgs» и 2119 евро - три работника «CNL Global».

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«Liepаjas metalurgs» из-за финансовых сложностей прекратило работу весной 2013 года. В 2014 году предприятие было продано украинским инвесторам и переименовано в «KVV Liepаjas metalurgs».

В 2015 году металлургический комбинат возобновил работу, а в сентябре 2016 года был признан неплатежеспособным.

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