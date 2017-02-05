Выросло число детей, привитых от инфекционных заболеваний

Немного выросло число детей, получивших прививки от инфекционных заболеваний, свидетельствует сообщение Министерства благосостояния о состоянии детей в Латвии в 2015 году.

В 2015 году против туберкулеза было привито 93,9% новорожденных, что на 1,9 процентных пункта больше, чем годом ранее, но меньше, чем в 2013 и 2012 гг., когда прививки получили соответственно 94,2% и 94,3% новорожденных.

В возрасте 12 месяцев против гепатита В в 2015 году в Латвии было привито 94,4% детей,

что на 2,1 процентных пункта больше, чем годом ранее.

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Прививку против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита получили в 2015 году 94,9% годовалых детей, что на 2,4 процентных пункта больше, чем годом ранее.

Первую прививку от кори, краснухи и свинки получили в 2015 году 96% двухлетних детей, что на 1,1 процентного пункта больше, чем годом ранее. Вторую прививку против этих заболеваний получили в возрасте семи лет в 2015 году 92% детей, в 2014 году - 88,5% детей.

Немного вырос уровень иммунизации и против ветряной оспы - в 2014 году прививки имели 85,2% двухлетних детей, в 2015 году - 85,6%.

Немного сократилось количество девочек, привитых от вируса папилломы человека - с 50,2% в 2014 году до 49,4% в 2015 году.

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