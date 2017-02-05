Ригу в этом году посетят 85 круизных судов

К настоящему времени заявки на визиты в Рижский порт в 2017 году подали 85 круизных судов, сообщили в портовом управлении.
Первое судно с 650 пассажирами, «Astor» компании «Global Cruise Lines», зайдет в порт 29 апреля, а последнее, «AIDA Cara» с 1186 пассажирами, планирует зайти 10 октября.
В порту также четыре раза побывает судно «Costa Pacifica» компании «Costa Crociere» с 3780 пассажирами на борту.
В июле в порт планируют зайти 20 круизных судов, в августе 22. В прошлом году Рижский свободный порт принял 63 круизных судна.