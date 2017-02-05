Ригу в этом году посетят 85 круизных судов

Izvēlies atbildi

Нет, все всегда действовали профессионально и внимательно 4%

Ну, смотря в какой больнице 10%

Нет, но слышал/а, что такое встречается 2%

Да сплошь и рядом 60%

А чего ж вы хотите: какая зарплата, такое и отношение 3%