Ригу в этом году посетят 85 круизных судов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

К настоящему времени заявки на визиты в Рижский порт в 2017 году подали 85 круизных судов, сообщили в портовом управлении.

Первое судно с 650 пассажирами, «Astor» компании «Global Cruise Lines», зайдет в порт 29 апреля, а последнее, «AIDA Cara» с 1186 пассажирами, планирует зайти 10 октября.

В порту также четыре раза побывает судно «Costa Pacifica» компании «Costa Crociere» с 3780 пассажирами на борту.

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В июле в порт планируют зайти 20 круизных судов, в августе 22. В прошлом году Рижский свободный порт принял 63 круизных судна.


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