В понедельник в Латвию придут холода

В понедельник в Латвию с пронизывающим восточным, северо-восточным ветром начнет поступать холодный арктический воздух.

Облаков станет меньше, днем будет светить солнце. Ночью по всей стране, а днем лишь местами ожидается небольшой снег.

С утра и днем будет дуть порывистый ветер со скорость 9-14 метров в секунду, на курземском побережье Рижского залива - до 17 метров в секунду.

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Минимальная температура воздуха в понедельник с утра составит от -4 градусов на побережье Курземе до -14 градусов на восточном приграничье. Днем также будет морозно - от -3 до -8 градусов, а на востоке страны - даже до -11 градусов. Из-за сильного ветра мороз будет ощущаться еще сильнее.

В Риге в понедельник ожидается солнечная погода, ночью возможен небольшой снег. Порывы восточного, северо-восточного ветра усилятся до 12 метров в секунду. С утра температура воздуха опустится до -8 градусов, в течение дня потеплеет всего на градус.

Напомним, ожидается и резкий скачок атмосферного давления.

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