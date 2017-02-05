Число программ в вузах сократят за 65 млн евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Средства еврофондов станут одним из ключевых факторов в ближайшие годы в попытке достичь рациональных реформ высшего образования в целом, а не только в образовании педагогов, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.

Если число высших школ сократить не получится, то Министерство образования и науки надеется, что куда лучше дело будет обстоять со снижением числа программ, предложенных образовательными учреждениями.

В течение последних десяти лет число студентов в Латвии снизилось на 45 тысяч (с 129 503 до 84 282). Однако предложение программ вузов только росло - с 616 до 920 программ. Ранее увеличивать число программ было финансово выгодно.

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Сейчас надежды направлены на менее численные, но более качественные и ценные предложения.

Возможное решение спрятано в структурных формах ЕС, где на реформы отведено 65 миллионов евро.

«С одной стороны, это снижает возможность выбора. Но со второй - в более крупных программах возможно эффективнее использовать средства», - считает ректор Рижского технического университета Леонид Рибицкис.

Кроме того, большую поддержку получат программы, которые создаются в сотрудничестве с другими вузами Латвии или вне Латвии.

На эти деньги в порядке конкурса могут претендовать и частные высшие школы.

Однако через два года начнется аккредитация новых программ вузов. Тогда и решится, какие из программ окажутся жизнеспособными. Задача возложена впечатляющая - снизить общее число предложений программ с 900 до примерно 600. Оценка доверена аккредитационной комиссии с независимыми экспертами.

Теоретически имеется возможность, что, к примеру, большие вузы аккредитуют то же число программ, что и ранее, а другие не смогут продолжить даже половину из нынешних. И этот момент может стать решающим, чтобы уже сами вузы искали новые формы для своего представительства.

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