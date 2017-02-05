Латвийскую организацию обвинили в растрате средств госбюджета РФ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Фонд российской мягкой власти «Русский мир» начал делопроизводство против одной из зарегистрированных в Латвии организаций в связи с растратой присвоенного гранта, сообщает передача De facto Латвийского телевидения. Название организации в фонде не открывают.

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Как сообщает LTV, фонды, реализующие так называемую «политику соотечественников», вынуждены затянуть пояса - экономические трудности России коснулись и их. В результате, активы «Русского мира» в последние годы рухнули более, чем в два раза - с примерно 13 до 6 млн евро. Финансирование созданного МИДом РФ «Фонда соотечественников» сократилось на 75%, «Фонда публичной дипломатии Горчакова» - вдвое.

В последние годы «Русский мир» поддерживал «Русское общество в Латвии», молодежную организацию «Пером», «Европейскую русскую общину». Единственный, кто регулярно получал средства «Русского мира» - университет Даугавпилса - Центру русского языка и культуры выделялось 18,5 тысяч евро в год. Это позволило фонду, приближенному к российской правящей элите, называть Даугавпилсский университет одним из «центров Русского мира» и гордиться представительством в Латвии.

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Фонд соотечественников регулярно финансирует «Центр правовой защиты» и тесно связанный с Татьяной Жданок Латвийский комитет по правам человека. Его представители отказались от интервью с De facto, но не скрывают, что в прошлом году получили 30 000 евро. Партнер «Фонда Горчакова» - Митрофан Слободян из «Согласия» - на деньги бюджета РФ участвовал в мероприятиях фонда, получил и небольшой грант на два семинара.

Согласно наблюдениям De facto, часто латвийские организации официально не указывают, что получают финансирование из госбюджета России - это не дает проследить за потоком денег. Однако непрозрачность фонда критикуют и в России. Так, российский отдел «Transparency International» рассказал LTV, что «таинственность» фондов не позволяет проследить за тратами госбюджета России и исключить риски коррупции.

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