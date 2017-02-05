При реставрации здания Сейма забыли о секретности

 

Фото: Evija Trifanova/LETA

Реконструкция нового здания Сейма допускала, чтобы помещения парламентской комиссии по национальной безопасности для закрытых заседаний реставрировали строители без сертификата индустриальной безопасности, сообщает передача «Nekā personīga» телеканала TV3.

Как уже сообщала LETA, спикер Сейма Инара Мурнице попросила службы безопасности оценить бесполезные траты в Сейме. В свою очередь генеральный секретарь парламентской администрации Карина Петерсоне рассказала, что в Сейме проходит служебное расследование по факту возможных нарушений, информация о которых конфиденциальна.

Мурниеце добавила, что открылись новости в связи с полезностью трат денежных средств сотрудниками Сейма, а также отношение отдельных сотрудников к требованиям безопасности. Эту информацию для оценки она передала Бюро по защите Сатверсме, Полиции безопасности и прокуратуре.

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Сославшись на ограничения в доступности информации, политик отказалась предоставить любую дополнительную информацию о бессмысленных тратах и соблюдении требований безопасности, а также комментировать то, что уход Петерсоне с должности с 1 марта с этим связан.

Заседания комитета по национальной безопасности были запланированы на цокольном этаже нового здания. Однако после открытых нарушений стало ясно, что сейчас здесь обсуждать гостайну категорически запрещено, указывает передача.

Сейм купил здание по адресу ул. Екаба, 6/8 за 2,5 млн евро, и дополнительно вложил еще 5 млн в реставрацию.

Авторами проектор стал «Arhis Arhitekti», строителем - «Velve», подрядчик - «Re&Re, электричество провело предприятие «Moduls», за механические системы отвечала компания «Lafivents», а стеклянные конструкции устанавливала «Alumax group».

Как выяснила «Nekā personīga», у четверых из шести вовлеченных в строительство - архитекторского бюро, строителя, «Moduls» и «Alumax group» - не было выданного Бюро по защите Сатверсме сертификата, который подтверждал бы способность коммерсанта обеспечить защиту секретной и особо секретной информации.

Это означает, что подобное требование не было включено в объявленный Сеймом конкурс.

Члены президиума Сейма после получения служебного положения выразили передаче уверенность, что виновных работников Сейма накажут дисциплинарно, однако об увольнении речи не шло.

В свою очередь Петерсоне пояснила, что «это касается моих близких коллег, с которыми я работала долгие года, и для меня это тяжело».

Поэтому она приняла решение оставить должность.

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