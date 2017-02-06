Владелец KVV Liepajas metalurgs пожаловался на Латвию в международный арбитраж

АО «KVV Liepajas metalurgs»
 

АО «KVV Liepajas metalurgs». Фото: Evija Trifanova / LETA

 

Владелец неплатежеспособного АО «KVV Liepajas metalurgs», совладелец украинской компании «KVV Group» Евгений Казмин подал в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) иск против Латвийского государства. Об этом свидетельствует информация на сайте центра.

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«KVV Group» еще в прошлом году предупреждала о том, что будет жаловаться на Латвию Еврокомиссии, и это может привести к тому, что Латвии придется заплатить от 150 до 300 млн евро штрафа. «KVV Group» также заявляла о возможности обращения в международный суд в связи с объявлением неплатежеспособности «KVV Liepаjas metalurgs».

Теперь Казьмин обратился в МЦУИС.

Иск зарегистрирован 3 февраля, ответчиком по нему выступает юридический департамент Государственной канцелярии.

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Как подтвердила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Кабинета министров Лита Юберте-Круминя, иск металлургического комбината зарегистрирован в МЦУИС, и Государственная канцелярия как ответственное учреждение обеспечит представительство интересов государства. Более подробных комментариев в интересах дела канцелярия не дает.

Как сообщалось,

Лиепайский суд 16 сентября прошлого года объявил металлургический завод «KVV Liepаjas metalurgs» неплатежеспособным.

Администратором неплатежеспособности предприятия был назначен Гунтарс Коре.

Ранее «KVV Liepаjas metalurgs» подало заявление о начале процесса правовой защиты. До установленного срока Лиепайский суд не получил план мер правовой защиты предприятия, поэтому принял решение прекратить дело и возобновить делопроизводство о неплатежеспособности.

Ранее инвесторы приняли решение о консервации завода из-за кризиса на мировом металлургическом рынке, долговых обязательств перед обеспеченными кредиторами и незаинтересованности государства оказывать помощь отрасли.

В марте прошлого года правительство разрешило Агентству приватизации создать общество «FeLM», которое передаст Госказне в цессию требования государства к «KVV Liepаjas metalurgs».

В свое время государство выдало предприятию гарантию на сумму около 100 млн евро, но в настоящее время долг составляет 65 млн евро.

Администратор неплатежеспособного «KVV Liepаjas metalurgs» Гунтар Корис в установленный срок получил поданные кредиторами требования на общую сумму почти 116,6 млн евро.

Администратор признал обоснованными требования 19 юридических лиц на общую сумму 88,3 млн евро, а для оценки требований пяти юридических лиц на общую сумму 27,6 млн евро запросил дополнительные документы.

З

аявлены также требования 395 работников предприятия на общую сумму 722,8 тыс. евро.

Общая сумма требований обеспеченных кредиторов составляет 86,9 млн евро, необеспеченных - 29,6 млн евро.

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