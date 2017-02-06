ЦГЯ: зажжение елки в Кароста на русском языке мешает интеграции

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

Рассмотрев заявление о мероприятии по зажжению рождественской елки в лиепайском микрорайоне Кароста, которое проходило в основном на русском языке, Центр государственного языка (ЦГЯ) констатировал, что Лиепайская дума формально не нарушила закон о государственном языке, потому что был обеспечен перевод на латышский.

Однако, с точки зрения ЦГЯ, выступления должностных лиц на иностранном языке - не лучшая практика для содействия интеграции, сообщила представитель ЦГЯ Сармите Павулена.

С заявлением в ЦГЯ обратилась лиепайская партия «Национальный союз «Справедливость«». Зажжение рождественской елки в Каросте состоялось 27 ноября.

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Комиссия по религиозным делам Лиепайской думы в своем объяснении ЦГЯ указала, что на мероприятии был обеспечен перевод.

На зажжении елки выступили вице-мэры города Юрий Хадарович и Вилнис Витковскис, которые, по их утверждениям, говорили на латышском, но Хадарович добавил несколько слов и по-русски.

Как сообщила Павулена, ЦГЯ непонятно, с какой целью должностные лица говорили по-русски, так как с момента закрепления статуса госязыка в Конституции прошло почти 20 лет и жители Латвии должны понимать выступления на латышском.

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