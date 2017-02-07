Архивные документы латвийцам разрешат копировать бесплатно?

Комиссия историков, изучающая материалы деятельности КГБ во времена Латвийской ССР, выступила с предложением изменить часть нормативов, регулирующих порядок копирования документов в латвийских государственных архивах. В частности, речь идет об отмене платы за создание цифровой копии документов.

По мнению специалистов-историков, такое решение было бы важным для общества, заинтересованного в открытости информации. Ведь для многих людей, стремящихся выяснить судьбы своих родственников или друзей вопрос о доступности архивов остается актуальным. Получить доступ к архивным матералам не так уж и сложно. Но стоимость изготовления копий документов остается серьезным препятствием для для многих латвийцев, интересующихся историей семьи, судьбой своих репрессированных родственников или какими-то частными вопросами истории Латвии.

Агентство LETA, на прошлой неделе распространило эту новость, со ссылкой на руководство комиссии, обратившей внимание общества и власти на тот факт, что

существующее положение дел не дает гражданам и жителям страны в полной мере реализовать гарантированный им в Сатверсме принцип открытости информации. А ведь казалось бы, что в наши дни может быть проще копирования нужных текстов: у каждого в кармане есть мобильный телефон.

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Заглянув на домашние странички нескольких латвийских архивов, русский TVNET ознакомился с прейскурантом на услуги, предоставляемые ими посетителям. Кстати, перечень услуг специалистов оказался весьма обширным - он включает и тематический подбор документов, и изготовление копий и фотокопий, и переводы. А также использование специального оборудования и помещений - в частности, кинозалом архива кино-фотодокументов.

Документы под грифом "секретно" есть и в наших архивах. Фото: Сергей Пятаков Sputnik/SCANPIX

Стоимость копии необходимого документа, которую сделают для вас специалисты, зависит от многих факторов - давности копируемых экземпляров, их качества и сохранности, а также от требований к качеству самой копии.

Цена за страницу формата А4 может варьироваться от десяти центов до трех-четырех евро и более.

И это при том, что такие услуги не облагаются налогом на добавочную стоимость. Впрочем, убедитесь сами.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Стоимость платных услуг в государственных архивах Латвии

Понятно, что в архивных изысканиях без помощи специалистов не обойтись и платные услуги сохранятся. Для человека, который обращается сюда за конкретной справкой или же копией документа небольшого объема, стоимость копирования не является высокой. Во всяком случае, опросив знакомых, которые обращались в один из центральных или же зональных государственных архивов для знакомства с документами, проливающими свет на историю своих семей, мы услышали, что цена вопроса для людей оказалась приемлемой: и опасения, что стоимость услуг архивистов окажется непомерно большой, для наших собеседников не подтвердились.

Русский TVNET обратился с просьбой прокомменировать инициативу комиссии, обратившейся с соответствующим предложением в Министерство культуры, к доктору наук Карлису Кангерису, председателю комиссии историков, изучающих деятельность КГБ. Почему важно разрешить самостоятельно фотографировать архивные документы? И вот что он сказал:

- Проблема в том, что если вы хотите что-то скопировать в архиве - все равно о каком документе идет речь - вы должны за копирование заплатить. И если объем документов большой, это потребует очень много денег. Поэтому когда мы, комиссия по изучению материалов, связанных с деятельностью КГБ, приступали к работе с архивными документами, мы добились, чтобы было принято соответствующее решение Кабинета Министров, разрешающий историкам, работающим в комиссии самостоятельно делать фотокопии.

Но мы также смотрим на то, что происходит в мире, и видим, что во многих архивах разрешено фотографировать документа. И сами представители госархива говорят, что пора уже существующий у нас запрет снять. Актуализировался же этот вопрос после того, как одному из работающих в комиссии историков пытались запретить фотографировать в архиве и мы протестовали против этого запрета. Тогда же мы стали думать о том, что пора уже снять существующий запрет и для всех остальных, как это уже сделали в мире.

- Вы имеете в виду всех, кто изучает документы с научными исследовательскими целями - или также и частных лиц?

- Запрет должен быть снят для всех - как это уже сделали в мире. И если архивы этим что-то зарабатывали, им это могло бы компенсировать государство. Думаю, уже в следующем месяце этот вопрос будет решен и это пойдет на пользу всему обществу. Но я хотел бы уточнить, что бесплатным должно быть фотографирование только в том случае, если человек фотографирует сам. Если же он задействует в этом работника архива - это совсем другое дело, это остается платной услугой.

- И соответсвующие свои предложения комиссия уже передала в министерство культуры?

- Мы дискутировали этот вопрос и раньше, эта тема возникла не вдруг. И это действительно вопрос министерства культуры, поскольку именно в его подчинении находятся государственные архивы.

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