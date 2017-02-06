На должность главы Администрации неплатежеспособности выдвинута Штейна

Министр юстиции Дзинтарс Расначс
 

Министр юстиции Дзинтарс Расначс. Фото: Ieva Lūka / LETA

На должность директора Администрации неплатежеспособности выдвинута заместитель директора Государственного агентства занятости Инесе Штейна, сообщил журналистам после заседания коалиционного совета министр юстиции Дзинтарс Расначс.

На конкурс подали заявки шесть претендентов. Как сообщил пресс-секретарь министра Андрис Витенбургс, положительными качествами Штейны признан многолетний опыт работы в госуправлении, в том числе в управлении реформами, в контроле и надзоре над проектами других учреждений.

Правительство рассмотрит вопрос о назначении Штейны 14 февраля. Расначс на прошлой неделе встретился со Штейной, и она подтвердила, что готова возглавить Администрацию неплатежеспособности с 20 марта.

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Ранее один конкурс на должность главы администрации завершился безрезультатно, как и попытки искать претендентов в подведомственных Минюсту учреждениях и в госуправлении в целом.

Предыдущий глава Администрации неплатежеспособности Эрвин Абеле ушел с должности в марте.


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