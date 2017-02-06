Поезда из Китая: один доехал, на этом всё?

 

Фото: AP/ScanPix

Прошло уже три месяца с того момента, как на рижскую центральную станцию прибыл грузовой поезд из Китая. Для Министерства сообщения и Латвийских железных дорог это было настоящим праздником. И тогда же появились разговоры о том, что вот-вот придёт и второй поезд. Но представители отрасли уже в который раз отодвигают сроки его прибытия, сообщает Русское вещание LTV7.

Во время встречи тестового поезда Йиву - Рига на центральной станции 5 ноября прошлого года глава минсообщения Улдис Аугулис (ZZS) говорил: «Если есть первый — должен быть и второй!». И второй состав с китайскими и не только товарами действительно обещали — тогда говорили до конца года придёт. Но он не пришёл. В начале января в предприятии Latvijas dzelzceļš (LDZ) говорили, что помешали долгие зимние праздники в России. И до конца января второй поезд будет. Сегодня 6 февраля и никаких китайских поездов в Риге больше не было.

«То, что планируется сейчас — это может быть февраль. Поезд из Нингмо через нас в Гамбург. Сейчас в Китае был новый год и всё только начинает работать. Точной даты нет, но должен быть февраль месяце.

Всё зависит не только от Латвии, но и от Китая и других стран»,

- заявил Аугулис.

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Отметим, что несмотря на все Китайские праздники — 18 января целый состав китайских грузов пришёл в Лондон, но не в Ригу. Вообще же, по официальным данным за прошлый год по латвийской железной дороге было перевезено на 14% меньше грузов, чем годом ранее. И китайские грузы могли бы улучшить ситуацию.

А пока на рижской станции ждут второй состав из поднебесной, LDZ уже смотрит в сторону Индии.

Однако, откуда бы не шли составы — ключевой вопрос - а есть ли что в них грузить? Понятно, что десятки вагонов не могут осесть в одной Латвии. И состав, прошедший много тысяч километров в точке назначения разгружают и отправляют груз заказчикам в соседние страны. И с этой точки зрения — Латвия не самый выгодный конечный пункт, считает эксперт транспортной отрасли Талис Линкайтс. Особенно, когда чуть восточнее — в Беларуси строится большой сортировочный центр для грузов из Азии.

«Всё-таки нужно смотреть на карту — где и куда идут основные потоки грузов. И почему необходимо пускать их через Латвию — я не вижу»,

- отмечает он.

По мнению эксперта, прямые восточные экспрессы в Латвию или через Латвию могут так и остаться на уровне тестовых поездов. Тем более, что в обратном направлении - в Китай контейнеры идут в лучшем случае полупустыми, что делает проект ещё менее рентабельным.

В LDZ говорят - они работают над поиском грузов, деталей не раскрывают.

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