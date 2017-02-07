Страуюме жаль, что работа над обязательным страхованием остановилась

 

Фото: ILMARS ZNOTINS / AFP

«Мне очень жаль, что новое правительство не продолжило начатую работу с обязательным страхованием здоровья», - заявила в передаче LNT «900 секунд» экс-премьер Лаймдота Страуюма.

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Ее опечалили также поправки к закону о налоге с микропредприятий и изменение законодательства уже после принятия бюджета.

На просьбу оценить работу правительства по шкале от 1 до 10 премьер ответила, что с ее стороны делать это «опасно».

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По мнению Страуюмы, правительство сделало и много хорошего, например, решило проблемы безопасности, образования, зарплат в системе внутренних дел.

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