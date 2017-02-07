Бедность уменьшилась, но не для пенсионеров

Сокращению подверженных риску бедности жителей в Латвии в 2015 году способствовали повышение минимальной зарплаты, рост занятости, в том числе среди молодежи и жителей предпенсионного и пенсионного возраста, повышение размера пособий семьям с детьми, указывают эксперты ЦСУ.

Однако значительная часть жителей Латвии - почти 22% - все еще подвержена риску бедности. Это 424 тыс. человек, главным образом пенсионеры, пишет Neatkarīgā.

По сравнению с 2014 годом число подверженных риску бедности жителей немного уменьшилось. В 2015 году порог риска бедности составлял 318 евро в месяц.

Реклама

Еще по этой теме