Сломать жизнь своему ребенку: наши шокирующие привычки в соцсетях

Психологи предупреждают об опасности публикации фотографий маленьких детей в социальных сетях. Снимки малышей в «Фейсбуке» могут навредить им будущем. В Латвии, однако, родители делают это с завидной регулярностью.

Как показал социальный эксперимент, который провел Центр безопасности интернета Net Safe Latvia, большинство пап и мам бездумно публикуют и рассылают домашние фото своего чада. Сегодня, в международный день безопасности интернета, специалисты будут информировать общество об этой проблеме, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Современные родители в погоне за лайками размещают сотни фотографий своих отпрысков в социальных сетях и бездумно посылают снимки совершенно незнакомым людям — чтобы принять участие в конкурсе, например. Как показал социальный эксперимент, который провел центр безопасности интернета Net Safe Latvia, такие мамы и папы — не единицы. К сожалению, это распространенная практика.

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«Мы решили проверить, насколько в нашей стране это большая проблема. Стали исследовать, насколько часто, где и куда они отправляют фотографии своих детей. Результаты просто шокирующие. Оказывается, у нас в стране это большая проблема.

Родители перестают критически мыслить и совершенно не думают о том, что не стоит публиковать фотографии с детьми»,

— говорит руководитель центра Майя Катковска.

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В свою очередь психолог Даце Берзиня отмечает, что такое поведение родителей можно легко объяснить.

«Родители воспринимают своих детей как свое продолжение, и это естественно. И иногда бывает так, что родители сами еще до конца не осознают, что они делают что-то не ради детей, а ради себя. Например, если родитель чувствует, что он в детстве чего-то недополучил, он неосознанно хочет, чтобы это получил его ребенок. Ему, скажем, кажется, что в детстве он был недостаточно популярен, публичен, социально значим.

И сейчас, когда есть возможность получить эту публичность, родитель через своего ребенка как будто исполняет свои желания»,

— поясняет Берзиня.

Согласно данным мировых исследований, родители новорожденных малышей публикуют в среднем 200 фото в год, а это 1000 кадров за 5 лет. Этот огромный фотоархив может стать своего рода компроматом на ребенка, когда он вырастет и пойдет в школу. Такое тщеславное самолюбование может нанести детям серьезную психологическую травму, уверена психолог.

Помимо психологической травмы у ребенка, публикация фотографий в сети может в последствии обернутся серьезной проблемой для родителей. Не так давно в Америке произошел инцидент, который вполне возможно в будущем станет обычной практикой.

«Одна девушка 16-18 лет подала в суд на своих родителей за оскорбляющие ее фотографии, которые они выставляли в интернет. Была даже такая ситуация», — рассказывает медиа эксперт Артур Меднис.

Специалист напоминает, что удалить опубликованные фотографии можно далеко не всегда.

Так что за необдуманный пост придется отвечать даже спустя продолжительное время

«Есть агрегаторы, которые копируют информацию. Если человек сделал очень большую глупость, есть другие люди, которые сделают скриншот. И это уже остается в интернете», — предостерегает эксперт.

Сегодня об этой проблеме будут говорить на конференции, посвященной дню безопасного интернета, который отмечается сегодня. За происходящим можно будет наблюдать и в интернете, на домашней странице www.drossinternets.lv.