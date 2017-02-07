Омбудсмен: мы доказали, что латвийское здравоохранение — антиконституционно

Юрис Янсонс
 

Юрис Янсонс. Фото: Ieva Lūka / LETA

Нынешняя латвийская система здравоохранения противоречит конституции и не отвечает международным стандартам — как медицинским, так и правовым. В долгосрочной перспективе такое здравоохранение (вкупе с другими социальными проблемами) может стать могильщиком всего государства, и если в Минздраве это уже начинают понимать, то до осознания проблемы на правительственном уровне целом — пока, увы, далеко. Об этом в интервью Латвийскому радио 4 расскзал омбудсмен Юрис Янсон.

На своем посту Янсон работает уже десять лет, и одним из важных итогов он считает именно заострение внимания на проблемах здравоохранения.

«По итогам острых дискуссий с ответственными чиновниками мы доказали, что та система здравоохранения, которая до сих пор существует, уже не соответствует международным стандартам прав человека. [...] Главное, чтобы министр здравоохранения понял неправильность принятых ранее решений и осознал, что наша государственная система здравоохранения не соответствует нашей конституции и международным правам человека. Я знаю, что министр [здравоохранения Анда] Чакша полностью согласна с нашими расследованиями, выводами и рекомендациями о том, как должно быть.

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Вы говорите — квоты. Но какие квоты?! Это антиконституционный подход, ни один закон не говорит о каких-то там квотах.

Мы можем гарантировать какие-то медицинские услуги, если есть деньги. А если нет — что, помирать?.. Как это так?

Это не соответствует конституции и статье 111-й, где сказано: государство гарантирует здравоохранительную систему. Сравните это с международными документами», — призвал правозащитник.

Омбудсмен добавил, что бюро намерено и дальше вести дискуссии с ответственными чиновниками и политиками, чтобы добиться надлежащего финансирования медицинской отрасли.

«Ни у кого уже не возникает вопросов о том, как должно быть. Но в первую очередь, это вопрос денег.

Финансирование отрасли у нас примерно 3% от ВВП, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения должно быть 5-6%, то есть вдвое больше. [...] В Нидерландах — вчетверо больше, чем в Латвии.

[...] Называть какие-то сроки — бессмысленно, это популизм и демагогия. Они сами должны думать, принимать ответственные решения, понимая, что без образования, здравоохранения и социальных гарантий это государство недолгорочно. И точка», — подчеркнул Янсон.

Глава бюро также напомнил правительству об обещании пересмотреть систему зарплат работникам здравоохранения,

многие из которых не только перерабатывают, но и получают издевательски маленькие зарплаты, которые у нас называют «минимальными».

Это, впрочем, касается не только медработников.

«Получая минимальную зарплату, очень многие люди не могут покрыть ежедневные нужды. Это во-первых. Во-вторых, давайте посмотрим, какие социальные взносы с минимальной зарплаты. Если эти люди, не дай Бог, получат инвалидность, в перспективе остаются вообще без социальных гарантий и социального обеспечения. Поэтому я об этом метафорично заявил о «минималках» как о каком-то рабстве 21 века. [...] Что касается медиков.

Медики абсолютно ущемлены в своих правах. Во-первых, у них удлиненный рабочий день. Согласно закону о труде, рабочий день — это 8 часов. У них — 12. Работая больше, они получают меньше остальных. Те категории медиков, которые мало получают — это санитары, медсестры, помощники врачей, работают на «минималке». Это нормально? Это не нормально! Люди, у которых есть образование, умения и профессиональные навыки, получают минималку. Это несерьезно.

[...] Вскоре мы отправим документ правительству о том, что так и не дождались обещанных изменений. Минздрав обещал, что с этого года начнут менять систему расчета зарплат медикам, но, как мы видим, в этом бюджете ничего такого нет. Решения, ранее принятые правительством, откладываются. Это несерьезно», — повторил Янсон.

В целом актуальные социально-экономические условия в Латвии, по признанию омбудсмена, остаются на мизерном уровне.

«На днях в СМИ я видел цитату — «Покушать или оплатить жилье». С социально-экономической точки зрения Латвия не очень хороший пример, или даже плачевный пример», — заключил глава бюро.


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