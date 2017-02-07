Для укрепления безопасности в Латвию на этой неделе будет доставлена американская бронетехника, в том числе 15 танков «M1 Abrams» и шесть боевых машин «Bradley», сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Министерства обороны.

Еще по этой теме В Латвию прибыли 225 солдат США, скоро доставят и танки 5 февраля 2017 г.

8 и 9 февраля в Латвию будет доставлена бронетехника 1-го батальона 68-го полка 3-й бригады 4-й пехотной дивизии США.

Более 225 военнослужащих 1-го батальона 68-го полка прибыли на базу Национальных вооруженных сил Латвии в Адажи 5 февраля.

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Это следующее подразделение для ротации в рамках операции «Atlantic Resolve». Американцы будут работать и тренироваться вместе с латвийскими солдатами.

Военнослужащие сменили солдат 173-й бригады и будут находиться в Латвии до прибытия возглавляемого Канадой международного батальона НАТО, ранее сообщил ранее пресс-секретарь Минобороны Каспар Галкин.























































































Aizvērt Солдаты США помогают Специальной школе-интернату в Берзупе Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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