 

Фото: AP/Scanpix

Для укрепления безопасности в Латвию на этой неделе будет доставлена американская бронетехника, в том числе 15 танков «M1 Abrams» и шесть боевых машин «Bradley», сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Министерства обороны.

Еще по этой теме

8 и 9 февраля в Латвию будет доставлена бронетехника 1-го батальона 68-го полка 3-й бригады 4-й пехотной дивизии США.

Более 225 военнослужащих 1-го батальона 68-го полка прибыли на базу Национальных вооруженных сил Латвии в Адажи 5 февраля.

Реклама

Это следующее подразделение для ротации в рамках операции «Atlantic Resolve». Американцы будут работать и тренироваться вместе с латвийскими солдатами.

Военнослужащие сменили солдат 173-й бригады и будут находиться в Латвии до прибытия возглавляемого Канадой международного батальона НАТО, ранее сообщил ранее пресс-секретарь Минобороны Каспар Галкин.

Солдаты США помогают Специальной школе-интернату в Берзупе

Фото: Солдаты США помогают Специальной школе-интернату в Берзупе0

Еще по этой теме
В Германию прибыли американские танки для Польши и стран Балтии

В Германию прибыли американские танки для Польши и стран Балтии

Кремль назвал танки США в Польше угрозой России

Кремль назвал танки США в Польше угрозой России

В Польшу прибыли первые военнослужащие танковой бригады США

В Польшу прибыли первые военнослужащие танковой бригады США


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 219900 EUR

reklama.vesti.lv

Вот это да! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими Wo&Men

Вот это да! Некоторые продукты полезнее употреблять несвежими

Раскрыто место поисков Янтарной комнаты Hi-Tech

Раскрыто место поисков Янтарной комнаты

Когда вы по-настоящему влюблены, ваш мозг делает это: кто знал?! Wo&Men

Когда вы по-настоящему влюблены, ваш мозг делает это: кто знал?!

В семье Бритни Спирс случилось страшное несчастье Showbiz

В семье Бритни Спирс случилось страшное несчастье

Гомеопатия официально признана в России лженаукой Hi-Tech

Гомеопатия официально признана в России лженаукой

TVNET спрашивает

А вы позволяете себе агрессивную езду? 1

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 230 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 380 EUR
Сдают tорговые площади, Центр
Сдают tорговые площади, Центр 5 500 EUR
Продают kвартиры, Юрмала
Продают kвартиры, Юрмала 50 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
TIRDZNIECĪBAS ASISTENTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 