Латвийская национальная авиакомпания «airBaltic» 26 апреля начнет выполнять полеты по новому маршруту между Ригой и Казанью, сообщили агентству ЛЕТА ее представители.

«Рейсы в Казань дополнят наше предложение в города России - Москву и Санкт-Петербург. Новый маршрут укрепит деловые и туристические связи между Казанью и Ригой, а также обеспечит удобные стыковки с западноевропейскими и скандинавскими городами через Рижский аэропорт», - отметил первый вице-президент «airBaltic» по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейсс.

airBaltic будет выполнять из Риги в Казань два рейса в неделю самолетом «Boeing 737». Продолжительность полета составит 2 часа и 25 минут.

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airBaltiс обеспечивает прямые рейсы из Риги в 60 пунктов назначения, предлагает удобное соединение маршрутов из Риги в пункты назначения в Скандинавии, Европе, СНГ и на Ближнем Востоке, а также, обеспечивает ряд прямых рейсов из Таллина и Вильнюса.