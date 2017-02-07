Законопроект о проституции: подготовят как раз к 1 сентября

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Правительство сегодня поручило МВД в сотрудничестве с другими структурами до 1 сентября подготовить законопроект об ограничении проституции.

Ранее предполагалось подготовить этот законопроект к 1 января 2017 года, но образованная МВД рабочая группа пока не пришла к единому мнению о нормах, которые необходимо в него включить, поэтому продолжает работать над редакцией и согласованием законопроекта.

Сейчас проституцию в Латвии регулируют специальные правила Кабинета министров. Неправительственные организации и омбудсмен в 2015 году заявили, что уровень правового регулирования предусмотренных этими правилами ограничений недостаточен. Они считают, что эти ограничения должны быть установлены законом.

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Для разработки нового законопроекта МВД сформировало рабочую группу.

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