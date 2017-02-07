Представитель Volkswagen: Больше ям на дорогах - больше денег на их латание. Гениально!

Содержание дорог – внутренняя проблема государства, при этом деньги на дороги можно взять с тех, кто ими пользуется. Как это сделать – вложить эти деньги в цену на топливо и восстановить «Фонд поддержания дорог» (Ceļu uzturēšanas fonds), в интервью порталу Rus.db.lv заявил руководитель бренда коммерческого транспорта компании Volkswagen Марис Золтнерс.

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«Деньги на содержание дорог можно собрать с тех, кто ими пользуется, только нужно восстановить прежнюю систему, которая работала. Принцип такой - кто пользуется, тот и платит, и тогда эти деньги должны идти не в бюджет, а в Ceļu uzturēšanas fonds, откуда деньги тратятся на содержание дорог.

Получается круг – чем больше мы ездим, тем больше у нас денег и лучше качество дорог, это нормальная логика», - утверждает Золтнерс.

Он также подчеркнул, что, если бы в Латвии был возобновлен Ceļu uzturēšanas fonds, средства из которого во время кризиса перешли в бюджет, то латвийские дороги были бы отремонтированы

Одним из способов, где взять деньги на дороги, Золтнерс считает расчет этих денег в цене на бензин. «Это логично – чем ты больше ездишь, больше потребляешь бензина, больше портишь и дороги. Сейчас же денег катастрофически не хватает, и вместо качественного ремонта на дорогах заделывают ямы.

«Это выгодное мероприятие кое для кого – чем больше ям, тем больше денег. Гениальный принцип – совершенно противоположный тому, как это должно быть», - восклицает он.

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Недавно принятый в Латвии законопроект, что зарегистрированным за рубежом автомашинам необходимо платить налог при проезде по дорогам в Латвии, Зелтнерс считает правильным. «Мы видим, как едут машины с эстонскими номерами в Латвии, прекрасно зная все дороги - это едут не эстонцы. Покупая более дешевую машину за границей и не проходя техосмотр, не уплачивая ежегодные взносы, ее эксплуатируют здесь. В цене бензина дорожного налога нет, фактически ее используют, избегая каких-либо плат за инфраструктуру. Я считаю, что этот законопроект был смелым и правильным решением», - сказал Золтнерс. Он отметил, что похожая ситуация теперь образовалась на Украине, где много машин с иностранными номерами, именно по причине избегания уплаты налогов.

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