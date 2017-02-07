Природные богатства Латвии перепишут за 9,5 млн евро

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Чтобы получить подробную и полную информацию о природных богатствах Латвии, их распространении и качестве, летом впервые начнется перепись природных ценностей, которая продлится три года. Затраты на перепись составят 9,5 млн евро.

Как агентству ЛЕТА сообщили в Управлении охраны природы, целью переписи не является увеличение или уменьшение охраняемых природных территорий в стране. Перепись проводится в рамках проекта Фонда сплочения ЕС «Создание предпосылок для лучшего сохранения биологического разнообразия и защиты экосистем Латвии». Из общих затрат на проект в размере 9,5 млн евро финансирование ЕС составит 8,075 млн евро, бюджетное финансирование - 1,425 млн евро. Перепись продлится до ноября 2020 года.

Перепись природных ценностей будет проводиться сертифицированными экспертами и коснется также частных владений. Самоуправления и землевладельцы перед обследованием конкретных территорий получат соответствующее письмо. Если на принадлежащих им землях будет обнаружена значительная природная ценность, владелец получит письменное извещение.

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