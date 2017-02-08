Индюки, индейцы, динозавры: TVNET выбрал лучшее на «Balttour»

Кого только не встретишь на туристической выставке!
 
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«Умные субботы» и эстонские тайны кино

Кого только не встретишь на туристической выставке!. Фото: Эвия Трифанова/LETA

Главная туристическая выставка балтийских стран позади. Куда нас только не зазывали поехать в отпуск!.. Уже сейчас пора забить себе в календарь самые интересные летние события. Чтобы не пропустить самое интересное из того, что случится весной - летом нынешнего года в Латвии и по соседству - в Литве и Эстонии.

Погуляв по выставочным холлам, поболтав со специалистами и познакомившись с огромным количеством планов и предложений, приготовленных к началу нового туристического сезона, русский TVNET выбрал из них самые интересные. С которыми мы и готовы познакомить наших читателй. Планируя летний отпуск в дальних странах, полезно ведь взять на карандаш и то, что случится у нас под боком...

Скажем сразу: речь пойдет почти исключительно о балтийских маршрутах. Путешествиям по Латвии на выставке по традиции был посвящен целиком один из выставочных холлов. А во втором, предлагающим путешественникам целый мир, разместились стенды наши ближайших соседей - регионов Литвы и Эстонии.

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Игнорируя сотни очень даже интересных маршрутов, предлагающих открыть для себя мир, скажем и о нескольких чисто коммерческих предложениях. Среди экзотических путешествий в дальние и жаркие страны впервые появилось предложение отправиться на остров Тобаго - тот самый, что некогда был заморским владением легендарного курземского герцога Якоба. Белоруссия в этом году дала «зеленый свет» туристам из восьми десятков стран, прибывающих в аэропорт Минска самолетом, так что граждане Латвии теперь могут лететь туда без визы.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт выставки

Россия же в этом году активно рекламировала на выставке свои заманчивые турпредложения - в частности, «Розу хутор», зимний курорт в горный окрестностях города Сочи. Говорят, горнолыжникам тамошние трассы и инфраструктура нравится уже не меньше европейских альпийских деревушек и прочих «зимних столиц».

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«Умные субботы» и эстонские тайны кино

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