Мороз набирает силу: в среду - до -25 градусов

Izvēlies atbildi

Ежедневно. И мне это сходит с рук 3%

Бывает, но потом сам себя ругаю 10%

Я уже "наломал дров". После наказания поменял манеру вождения 1%

Только в отношении того, кто и со мной ведет себя по-хамски на дороге 16%