Мороз набирает силу: в среду - до -25 градусов

 

Фото: TASS/LETA

В среду в большинстве регионов Латвии сохранится солнечная и морозная погода, а на востоке страны мороз утром может составить -25 градусов, прогнозируют синоптики.

Минимальная температура воздуха в среду утром составит -13..-19 градусов, на востоке страны - до -20..-25 градусов, в Курземе - до -8..-12 градусов.

Днем мороз ослабнет до -3..-9 градусов, в восточных регионах - до -11 градусов.

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В Риге в среду будет солнечная погода с умеренным восточным ветром. Температура воздуха на рассвете опустится до -17 градусов, а днем столбики термометров покажут -6 градусов.


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