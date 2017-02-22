Жители против самоуправления: «Мы называем это обманом в законе»

«Любой житель Латвии, независимо от возраста должен каждый день заходить на сайт самоуправления и читать Latvijas Vēstnesis», - рассказывает жительница Царникавы Яна Спружа, которая считает, что дорога, построенная за забором её дома вопреки протестам, существенно влияет на качество жизни семьи, рыночную стоимость земли и недвижимости, а также на качество воздуха. Спружа столкнулась с непростой ситуацией, которую она сама называет «обманом в законе». Яна также жалуется на вялую коммуникацию представителей краевой думы и министерств, которая приводит к тому, что многие латвийцы уже постфактум узнают о масштабных изменениях, затрагивающих их интересы. По словам женщины, подобное может произойти с каждым.

В 2005 году семья купила землю в посёлке Сигули около Царникавы для строительства дома мечты. К участку прилегал лес, который принадлежал самоуправлению.

Через 3 года после строительства в районе случилось наводнение. По словам местных, люди подъезжали к своим домам на лодках.

ЧИТАЙ НА TVNET: Гауя затопила поселок Сигули в Царникавском крае

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Aizvērt Наводнение в Адажи и на Гауе Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET Anete Kalmēna, speciāli TVNET







Повторения подобного жители Царникавы не хотели, поэтому было принято решение обратиться в краевую думу с просьбой о строительстве защитной дамбы. О событиях тех лет Спружа рассказывает следующее: «Обратилась в Царникавскую думу с просьбой срочно решить вопрос о строительстве защитной дамбы вдоль берега Гауи. На заседании думы надо мной

откровенно посмеялись, и в довольно грубой форме дали понять, что я пришла не по адресу, и денег на это нет.

Тогда я собрала подписи жителей, приложила фотографии и повезла в министерство. Случилось чудо, и деньги на строительство дамбы выделили».

Река в поселке делает большой вираж и с периодичностью раз в три года выходит из русла. На правом берегу Гауи, где в 2013 году были самые серьезные затопления, запланировали строительство новой дамбы, а на левом — реконструкцию старой.

На реконструкцию дамбы было потрачено 1 млн 125 тысяч 622 евро. В эту сумму не включены выплаты проектировщикам.

Всего же на укрепление берегов Гауи в рамках проекта «Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā» выделено более 4 млн евро.

Строительство полностью финансировалось Европейским фондом регионального развития (ERAF). Проект находился под финансовым и административным контролем Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Латвии.

Яна Спружа рассказывает, что не подозревала, чем для её семьи может обернуться строительство дамбы. По её словам, несколько месяцев спустя, во время своего визита в Царникавскую думу, она стала узнавать все больше странных подробностей.

«Сначала всё было прекрасно, но, когда я побывала в думе, чтобы узнать, когда у нас будет дамба, начали раскрываться ужасающие детали. Как оказалось, дума не может договориться с владельцами прилегающих земель в районе нашего дома и дамба будет построена прямо за нашим забором, что сделает нас территорией с максимальным риском затопления.

Когда я написала уже второе письмо в Министерство с жалобой на действия самоуправления, вдруг оказалось, что дума изначально планировала сделать дамбы по берегу и никак иначе. Спустя некоторое время оказалось, что

земля самоуправления, которая находится за нашим забором, уже давно отдана в частные руки как компенсационная. Просто представьте - это более 2 гектаров с берегом Гауи.

Сложно представить, кем надо быть, чтобы получить такой «лакомый кусок», который по нынешним ценам стоит порядка полумиллиона евро».

По словам Яны, ещё в 2007 году жильцы писали письмо в думу с просьбой сообщить о планах использования прилегающего к выкупленной семьёй земле участка, но ответ получен не был.

Позже жительница Царникавы уже постфактум узнала о строительстве подъездных путей прямо за своим за забором. Местные предполагают, что собственник, получивший компенсационную землю, отдал её часть самоуправлению. Самоуправление, в свою очередь, на данной земле построило дорогу.

Однако представители думы эту информацию опровергают. Планировщик территории строительного управления царниковского округа Зинтис Вартс прокомментировал - земля была приобретена самоуправоением в 2014 году.

На вопрос о сумме сделки представители думы не ответили, упомянув лишь, что приобрели участок по его рыночной стоимости, которую назвал сертифицированный оценщик недвижимости.

Фото: TVNET

Фото: Яна Спружа

Жительница Царникавы сомневается в необходимости строительства дороги, так как, по её словам, есть уже как минимум 9 существующих улиц, которые могли бы стать подъездными путями к дамбе.

Фото: Яна Спружа

Спружа продолжает:

«Была построена грунтовая дорога высокого качества, протяжённостью 200 метров. Мы предполагаем, что данный проект изначально был задуман для передачи частному лицу.

Технология простейшая - дума вопреки нашим письменным требованиям оформляет будущую дорогу как подъездные пути к строящейся дамбе. После окончания строительства дамбы дума перенимает эти пути в свою собственность, проигнорировав наше письмо с требование ни в коем случае не отдавать подъездные пути под частное использование. (информация со слов жительницы Царникавы - прим. ред.)

Ответа от думы мы не получали. И даже не были в курсе, какого числа состоялось обсуждение. О том, что решение думой принято более месяца назад мы узнали только из ответа министерства. То есть мы сами виноваты, что не знали о проведённой ими «тайной вечере».

Вывод - каждый житель Латвии, независимо от возраста должен каждый день заходить на сайт самоуправления и читатьLatvijas Vēstnesis».

Русский TVNET обратился к представителям думы с вопросом о том, какая сумма была потрачена на строительство подъездной дороги, ставшей головной болью для Яны и её семьи.

«Стоимость подъездных путей не рассчитывалась отдельно от стоимости постройки дамбы», - сообщил Русскому TVNET Зинтис Вартс.

Согласно официальному ответу министерства, которым располагает редакция Русского TVNET, какие-либо нарушения в реализации проекта «Гобас» обнаружены не были.

Претензия Яны, что жители не были информированы о предстоящем обсуждении, объясняется представителем министерства: «Информация об общественном обсуждении первой редакции детального плана была доступна на домашней странице самоуправления и в январском номере муниципального издания «Carnikavas novada Vēstis» за 2016 год».

Фото: TVNET

Русскому TVNET удалось найти данный номер муниципальной газеты. Данная информация опубликована на 11-й из 15 страниц газеты, однако, по словам Яны, данное издание в своём почтовом ящике ими не было обнаружено вовсе.

Фото: http://carnikava.lv/images/avize/2016/

Вопрос о том, как много людей читают информацию на портале самоуправлений, остаётся открытым.

Спружа считает, что дорога, которая теперь находится прямо за её забором, существенно влияет на качество жизни её семьи, рыночную стоимость земли и недвижимости, которая на ней находится, а также на качетво воздуха.

Фото: TVNET

В думе осознают, что такая проблема действительно есть, но считают, что её можно решить созданием зелёных насаждений. «Вдоль дороги будут высажены туи, которые во время будущей застройки защитят от вибраций и шума, абсорбируют загрязнения воздуха», - отвечает руководитель строительного управления.

Сама Спружа данную ситуацию комментирует так: «Неужели они действительно считают, что кусты и туи спасают от вибрации дороги? Неужели они не знают, как быстро растут туи?»

С аналогичным вопросом к представителям Царникавской думы обратился и Русский TVNET.

«Любые насаждения, «шумоизолирующие стены» и т.д. гасят шум. Другие меры по звукоизоляции имеет смысл принимать в случае, если уровень шума превышает допустимые нормы», - поясняет планировщик территории строительного управления царниковского округа.

«В 2005 году за нашим забором был прекрасный сосновый лес. Теперь - дорога , общественной необходимости в которой не было и нет.

Подозреваем, что строительство - интерес частных лиц. Вопрос - кого? Каждый из нас, жителей, может быть обманут, просто потому, что он постоянно не смотрит сайт самоуправления и не читает «Латвияс Вестнесис». И будет сам виноват», - завершает свой эмоциональный рассказ жительница Царникавы.

Русский TVNET обратился в Царникавскую думу с просьбой ответить на многие вопросы, ответы на которые местные жители ищут уже несколько лет.

"Обращаем внимание, что процесс благоустройства "Гобас" не обсуждался в 2016 году, потому что нет необходимости обсуждать это публично. В 2016 году обсуждалась детальная планировка недвижимого имущества "Гобас".



По имеющейся у самоуправления информации, на данном земельном участке вырубался лес. Разрешение на это выдала Латвийская государственная лесная служба.



Решение о необходимости строительства защитной дамбы Царниковская краевая дума приняла 2 ноября 2011 года. Подъездная дорога была графически обозначена еще на начальных этапах в оригинальных документах.





Самоуправление информировано о том, что владельцы дома на улице Ричу в посёлке Сигули высказывали несогласие с тем, чтобы около их недвижимости происходило строительство.

Мы подчеркиваем - те жители, которые против, проинформированы о том, что можно оградить свою территорию живыми насаждениями.



Так как общая протяженность дамбы - 3 км, упомянутая подъездная дорога необходима для того, чтобы местные жители могли свободно передвигаться от берега Гауи до улицы Дзирнупес и в обратном направлении. Благодаря этой дороге жители посёлка Сигули более защищены в различных ситуациях - например, в случае пожара или природной стихии", - рассказал Русскому TVNET Зинтис Вартс.



К слову, недовольство по поводу застройки самоуправления ранее выражали и другие жильцы Царникавы. В 2014 году, чтобы заполучить землю для строительства спортивного холла, Царникавская краевая дума была готова за нее переплатить вдвое. Позже выяснилось, что собственность принадлежала депутату местной коалиции, желавшему за 300 тыс. евро продать два застроенных участка земли у стадиона, которые край уже какое-то время пытался заполучить.

По информации передачи «de facto» Латвийского телевидения, тогда было созвано заседание, на котором большинство депутатов проголосовало за покупку земли. Самоуправление спешно попросило заем в Госкассе, но не затруднилось узнать рыночную цену собственности.

Провести оценку земли попросило Министерство финансов. Проверка показала, что сумма сделки более, чем в два раза превышает настоящую стоимость собственности - 123 тыс. евро.

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