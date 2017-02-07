Женщины Латвии потребуют дополнительный выходной

 

Фото: REUTERS/Scanpix

9 февраля у здания Сейма пройдет пикет, участники которого потребуют внести изменения в законодательство, сделать Женский день 8 марта официальным выходным и таким образом подчеркнуть гендерное равноправие как одну из ценностей Латвии. Об этом сообщают организаторы пикета, пишет la.lv.

Пикет откроет сбор подписей под инициативой «Женский день должен стать выходным». Организаторы считают, что Женский день - это больше, чем просто букет тюльпанов, который люди дарят своим коллегам. По их мнению, целью этого дня изначально было обратить внимание на проблему прав женщин и гендерного равноправия.

Между тем, как отмечает LA, в Латвии самый большой удельный вес женщин, обеспеченных работой - 51%, то же касается количества женщин, занимающих руководящие посты в госуправлении и на предприятиях. 44% руководящих постов в Латвии занимают женщины, это высший показатель среди стран ЕС.

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