«Побеждают не программы, а личности». Политологи о специфике голосования рижан

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Неполные четыре месяца остаются до муниципальных выборов в Латвии. Уже известны основные кандидаты, вступает в свои права политическая реклама, главная же борьба ожидаемо разворачивается вокруг рижского самоуправления. У кого больше шансов выиграть выборы, а кому, напротив, рассчитывать не на что, и почему? Как на это повлияют избирательские привычки рижан? С этими и другими вопросами Латвийское радио 4 обратилось к экспертам.

Как признала в интервью в рамках программы ЛР4 «Открытый вопрос» декан факультета европейских наук университета им. Страдиня, политолог Илга Крейтусе, каких-то больших потрясений от предстоящих выборов она не ждет: «Согласие» выглядит достаточно непоколебимым, и помешать партии может, разве что, только она же сама.

«Если у партии «Согласие» и есть враг, то это она сама. Слишком много самоуверенности,

слишком много убежденности в том, что все в порядке, что можно продолжать, ничего не меняя. Это может им пойти во вред. А другим [партиям] надо начинать думать, каким образом привлечь внимание конкретными делами, а не просто разговорами о том, как хорошо будет и какое светлое будущее всех ждет, если они будут у власти», — считает Крейтусе.

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Изучив программы кандидатов и их обещания, эксперт не скрывает, что большинство претендентов в начальники Риги у нее вызывают лишь недоумение.

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«Ну вот что значит «проезд может быть дешевле»? Ну тогда скажи, насколько он может быть дешевле, когда окажешься у власти; сколько я смогу сэкономить. Надо оперировать очень конкретными данными. Если хотите что-то делать, то надо назвать конкретные цифры и конкретные дела, чтобы потом люди могли сказать — да, мы за это голосовали и это сделано. Но те кандидаты, которые сейчас выдвинуты, очень слабо ориентируются в реальной ситуации в Риге — что сколько стоит, какой налог на недвижимость, сколько я буду платить за квартиру, и так далее. А в самоуправлении это, все-таки, главное. [...]

Как видно по их выступлениям, кандидаты просто не разбираются в фактических данных и в цифрах. Они идут с такими же лозунгами, как в парламент. Но это не парламент, это — самоуправление»,

— подчеркнула Крейтусе.

Политолог добавила, что кандидаты смущают ее не только некомпетентностью. У них нет и лидерской харизмы.

«Если посмотреть на лица кандидатов, то очень часто возникает вопрос: как этот человек вообще может привлечь внимание рижан, как его личность может привлечь внимание к себе, как к лидеру?

Среди кандидатов я не вижу ни одного, кто мог бы встать рядом с Ушаковым и начать дискуссию. Ни по складу мышления, ни по понимаю, что вообще в такое самоуправление и что в Риге происходит. Это все люди со стороны, с большими лозунгами, которые не относятся к самоуправлению. [...] Понимаете, если человек уже провалил одну избирательную кампанию (я говорю о г-не Кирсисе, который нарушил закон, партия была наказана за то, что он сделал), и его теперь выдвигать как самого лучшего кандидата на пост мэра Риги... Ну, я не знаю, только враг может так сделать. Но я не думаю, что «Единство» — враг сам себе. Хотя, если смотреть на их поведение, то иногда так кажется», — заключила Крейтусе.

В свою очередь политолог, профессор Латвийского университета Ояр Скудра указал, что рижане голосуют прежде всего именно за харизматичных лидеров, а не за политические программы.

«Выборы в самоуправления, как правило — выборы Личностей. Это наблюдается и национальном уровне, но на муниципальном — особенно.

Как правило, избиратель знает Ушакова, [Байбу] Броку и еще некоторых. Кто там дальше в списке — он особо не интересуется.

На выборах он обращает внимание на выступления и дискуссии тех первых лиц. Это называется персонализация, обычное дело во всех демократиях. Везде то же самое. Личность, лидер определяет симпатии той или иной группы избирателей. [...] Я думаю, что абсолютное большинство голосуют за Личность. За лидера списка. Не за программу», — указал Скудра.

Комментируя качество представленных программ, политолог, в частности, подверг критике лозунг коалиционных партий, вписанный в так называемый меморандум о сотрудничестве.

«Мне, например, представляется не совсем разумным лозунг, который содержится в [подписанном партиями] меморандуме. Там есть тезис, что, мол, давайте завоюем Рижскую думу для латышских партий, чтобы Рига стала западноевропейским латышским городом. На этом лозунге завоевать более 50% в Риге невозможно.

[...] Большинство [избирателей в Риге] сейчас — так называемые русскоговорящие, в том числе смешанные браки. Это одна очень крупная группа избирателей, которая поддерживает «Согласие» и партию Америкса.

[...] Избиратель Национального объединения (его доля — примерно 15%, это максимум) голосует за политическую идеологию и за лидера. Байба Брока в этом отношении притягательная личность. Что касается остальных — ясно, что у «Согласия» это Ушаков, Америкс — личность серая. [...] Еще есть группа, не имеющая очень четкой политической ориентации.

СЗК думают, что к ним придет избиратель «Единства», и они смогут попасть в Рижскую думу.

Ну, посмотрим. [...] Если судить по опросам, у этой тройки (партий коалиции — прим. ред.) — никаких надежд, абсолютно. Ноль. [Их ждет] только место в оппозиции», — сказал эксперт.

Более подробную дискуссию с участием политологов слушайте в подкасте выпуска программы.

Справка

Выборы в самоуправления состоятся 3 июня 2017 года. Большинство кандидатов на пост мэра Риги уже известны. Так, кандидатом от Союза «зеленых» и крестьян в мэры Риги выдвинут Арманд Краузе; под первым номером от списка Национального объединения на муниципальных выборах в Риге будет стартовать бывшая министр юстиции Байба Брока; кандидат в мэры столицы от «Единства» — Вилнис Кирсис; стартует на выборах и партия Артуса Кайминьша KPV LV, которая примет решение о своем кандидате в мэры на собрании в середине февраля; желание баллотироваться на выборах от Новой консервативной партии Яниса Борданса изъявила и бывшая замначальника антикоррупционного бюро Юта Стрике; также в выборах планируют участвовать кандидаты от партий «От сердца – Латвии» и Объединения регионов.

В действующем созыве Рижской думы представлено всего три партии, сумевших преодолеть 5-процентный избирательный барьер: «Согласие»/«Честь служить Риге», Национальное объединение и «Единство».


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