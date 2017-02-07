За «скручивание» пробега на авто будут наказывать. Но еще неясно, как

Согласно требованиям Еврокомиссии, до 20 мая этого года в Латвийском законодательстве должна быть введена ответственность — уголовная или административная — за скрученные пробеги на автомобилях. В парламенте пока идет обсуждение, какую меру ответственности и к кому можно было бы применять, сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Проблема «скрученных пробегов» знакома каждому, кто когда-либо покупал подержанный автомобиль. Такую практику, по мнению законодателей, пора заканчивать. Планируется ввести ответственность «за одометры с видимыми признаками вмешательства». Но кого наказывать и как — пока абсолютно неясно.

В случае с машиной, которую новой купили в Латвии, проблем нет. В базе данных Дирекции безопасности дорожного движения любой может посмотреть историю пробега машины. Скручивать пробеги, в принципе, бессмысленно.

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Основные манипуляции происходят с машинами, которые приезжают в Латвию из других стран.

Но не все европейские страны разглашают информацию о машинах.

«Например, мы на сайте CSDD выложили список стран, куда может человек позвонить и узнать обстоятельства регистрации того или иного автомобиля. Но, к сожалению, крупнейшая страна-экспортер, Германия, считает, что данная информация не является публично доступной: об автомобилях, которые были зарегистрированы в Германии», — говорит член правления CSDD Янис Голубев.

Вот и возникает поле для творчества с одометрами.

Литва — самый большой авторынок Восточной Европы, откуда в Латвию приезжает большинство автомобилей.

Два года назад там ввели уголовную ответственность за откручивание одометров. Была установлена ответственность за недонесение о подобных случаях. Винета Мистре, представитель Главного управления Полиции порядка, сообщила результаты.

«Мы связались с литовскими коллегами, и они нам объяснили, что они ввели эту директиву в 2015 году.

Она предусматривает уголовную ответственность за это деяние, то есть — мошенничество. Людям вменено в обязанности сообщать о таких случаях.

За умолчание тоже предусмотрена уголовная ответственность. Однако как стало понятно из сказанного коллегами, норма — есть, но на практике она не работает», — отметила Мистре.

В Латвии показатели пробегов фиксируются при первой регистрации машины, и далее — при ежегодном техосмотре. Что происходит дальше?

«В тех случаях, когда на техосмотре устанавливается факт уменьшения показателя одометра, никакой оценки не дается, но показатель отмечается в регистре. Человек, который в регистре хочет посмотреть на показания одометра этого автомобиля, видит, что показатель пробега отмечен красным цветом. П

ривлекается внимание, чтобы человек видел, что показатель одометра занижен»,

— рассказал Янис Лиепиньш, представитель CSDD.

В понимании дирекции, открученный пробег не является нарушением. Возможно, речь идет просто о замене одометра. Главное, чтобы приборы работали.

Депутаты выдвигали различные пожелания. Например, предложили автоматически извещать правоохранительные органы в случае, если на техосмотре будет замечен открученный пробег и возбуждать уголовное дело по факту мошенничества.

Если пройдет такая норма, то крайним окажется последний покупатель. Эксперты — против.

«Совершенно понятно, что мы не будем первой страной, да и вряд ли нам надо быть первой страной, где предусмотрена уголовная ответственность за изменения показателей одометра. И что за это мы посадим в тюрьму сотни жителей Латвии. В Латвии одометры больше не откручивают, это делается в машине по пути в Латвию», — заявил Таливалдис Вецтиранс, директор департамента Автосообщения Министерства сообщений.

И все же, уже сейчас в законодательстве Латвии есть нормы, позволяющие привлечь к уголовной ответственности за откручивание пробегов.

«Если показатели одометра прокручиваются вперед, для того, чтобы списывать горючее (допустим, в госучреждении, в самоуправлении или, может, даже в частной фирме шофер таким образом делает свой «бизнес») — это обычное мошенничество, за которое предусмотрена ответственность уже сегодня», — напоминает член комиссии Сейма, депутат Алексей Лоскутов.

Поправки к закону об одометрах принимаются уже почти год, но работа должна быть завершена до мая этого года.

Возможно, проблему решат проще — откроют базы данных во всех странах ЕС, как это сделано в Латвии. Тогда и скручивать пробеги не придется.

За «скручивание» пробега на авто будут наказывать. Но еще неясно, как

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