Вейонис призывает усовершенствовать закон о защите прав детей

Раймонд Вейонис
 

Раймонд Вейонис. Фото: Ieva Čīka / LETA

Президент Раймонд Вейонис направил письмо парламентской комиссии по правам человека и общественным делам, в котором просит к третьему чтению доработать поправки к закону о защите прав детей таким образом, чтобы детям в возрасте до трех лет обеспечивался уход в приемных семьях.

Президент обратил внимание членов комиссии на то, что поправки к закону, переданные на второе чтение, возможно, не соответствуют Конституции ЛР и международным обязательствам Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе президента.

Нежелательно в нормы закона включать исключения, которые по своей сути противоречат соблюдению прав ребенка и могут служить предпосылкой для нарушения основных прав ребенка, указывает глава государства в письме депутатам Сейма.

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«Прихожу к выводу, что в законе планируется закрепить принцип, предполагающий, что в отдельных случаях в интересах ребенка вырасти не в семье, а в детском доме»,

- пишет президент.

Вместе с тем в Конвенции ООН о правах ребенка отмечается, что наилучшей средой для полноценного и гармоничного развития ребенка является семья, напоминает Вейонис.

Также президент обращает внимание, что

уже сейчас в законе о защите прав детей в первую очередь закрепляет право ребенка вырасти с опекуном или в приемной семье,

а воспитание в детдоме обеспечивается лишь в том случае, если воспитание у опекуна или в приемной семье не подходит конкретному ребенку.

Президент призывает приложить все усилия, чтобы принцип, содержащийся в первом предложении ч. 3.1 ст. 27 закона о защите прав детей, полноценно реализовывался. Изменения в нормах закона должны содействовать скорейшему и полноценному применению норм закона на практике, а не препятствовать их применению на практике.

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